Segona sessió del cicle de dansa contemporània a la Tabacalera

'En Dansa' ja ha exhaurit totes les invitacions per la resta d'actuacions, que s'allargaran fins el 4 d'agost

Actualitzada 15/07/2022 a les 18:09

El cicle de dansa contemporània 'En Dansa', programat per la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona aquest estiu a La Tabacalera, està aconseguint una gran resposta per part del públic.El cicle es va posar en marxa la passada setmana i aquest dijous es va fer la segona sessió, amb les coreografies, dels ballarins vinculats a l'Espai Evohé Beatriz Higueras i Alberto Ruiz, als jardins; i, d'Anna Borràs (Espai Evohé) i Robin Fabre, a l'edifici principal.Els dos espais es van omplir, tal com ja va passar a les actuacions inaugurals. Les invitacions, de fet, ja s'han exhaurit fins al 4 d'agost, últim dia del cicle.'En Dansa' ofereix fins al 4 d'agost deu espectacles els dijous al vespre a càrrec de les companyiesamb col·laboració amb li companyiaParal·lelament, l'actor tarragoníacompanya i dinamitza la ciutadania a través d'una introducció i localització històrica de l'espai.