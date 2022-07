Quatre-cents nens dels casals d'estiu es reuneixen al Parc de la Ciutat

Els nou casals d'estiu municipals s'han coordinat per primera vegada des de l'IMET

Actualitzada 15/07/2022 a les 08:06

El Parc de la Ciutat de Tarragona ha acollit aquest dijous la Festa dels Casals Municipals, una jornada de trobada dels nens i nenes dels casals d'estiu que organitza l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. La celebració, que ha comptat amb jocs gegants, música i ball, espectacles i animació, ha aplegat més de 400 escolars de la ciutat.Per al conseller d'Educació, Manel Castaño, «una de les línies de treball de la conselleria és la de treure al carrer algunes activitats educatives perquè les gaudeixi tothom, i aquesta festa n'és un exemple».Els nou casals d'estiu municipals, que apleguen a més de 750 infants de la ciutat, s'han coordinat per primera vegada des de l'IMET, de la mà de les associacions de famílies i d'entitats del món educatiu, del lleure i culturals arrelades al territori. Els casals municipals estan repartits per tota la ciutat i es duen a terme en centres escolars de tots els barris. A més, des de l'IMET, s'ha volgut potenciar els recursos educatius amb els que compta Tarragona, d'aquesta manera la Biblioteca Pepita Ferrer, el Museu Arqueològic, Patrimoni Històric, Patronat Municipal d'Esports i el Museu del Port col·laboren oferint activitats educatives per complementar la programació de cada casal municipal segons el seu interès i eix temàtic.