PortSolidari apadrina el Casal l'Autisme a Torreforta

Es tracta d'un dels projectes premiats en la convocatòria de la VII edició Ajudes Sílvia

Actualitzada 15/07/2022 a les 14:25

El casal d'estiu 'Todos en Azul'

PortSolidari va assistir dijous a la presentació del Casal de l'Autisme. La iniciativa, apadrinada pel treballador de l'APT, Antonio Peco, va ser un dels quatre projectes que va elegir la plantilla del Port de Tarragona per rebre l'ajuda de la VII edició Ajudes Sílvia Cuesta entre els 16 projectes presentats amb un import de tres mil euros.Els assistents han visitat les instal·lacions de l'Escola Torreforta on es fa el casal amb 25 infants i joves que fan activitats de tota mena.El casal d'estiu de l'autisme de Todos en Azul va destinat a persones amb autisme des dels tres anys. El casal neix de la necessitat de les famílies de nens amb discapacitat, per poder conciliar la vida familiar i laboral, així com donar un respir a les famílies cuidadores d'aquests infants o adolescents. Es duen a terme diferents activitats lúdiques, perquè els infants s'ho passin bé, però atesos en tot moment per monitors experts amb autisme i professionals de la psicologia.PortSolidari, el grup solidari creat per la plantilla del Port de Tarragona, dona visibilitat a les activitats socials dels treballadors i treballadores i cada any convoca les Ajudes Sílvia Cuesta per premiar els projectes apadrinats un membre de la seva plantilla.