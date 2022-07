Parc Riuclar reclamarà noves obres a les voreres i als accessos al barri

L'Associació de Veïns vol reunir-se amb el regidor Xavier Puig passat l'estiu per parlar-ne

Actualitzada 14/07/2022 a les 21:55

L'Associació de Veïns de Parc Riuclar demanarà una reunió amb el regidor de Territori, Xavier Puig, un cop passat l'estiu, per mirar d'obtenir les millores que, al seu parer, manquen encara al barri. Parc Riuclar va valorar molt positivament l'aprovació del parc mutiesportiu que unirà aquest barri amb l'Albada i que es finançarà amb el darrer expedient modificatiu de crèdit, però considera que encara queden punts, com ara les voreres i els accessos, que caldrà tractar amb l'Ajuntament.

La presidenta de l'Associació de Veïns, Josefa Rodríguez, ha indicat que «després de les vacances volem parlar amb el regidor Xavier Puig, amb qui sempre ens hem entès molt bé, perquè al mateix temps que comprovem que els obres del parc multiesportiu començaran abans que s'acabi l'any, tal com ens van dir, volem que es tinguin en compte altres coses que encara no s'han fet i són necessàries per al barri».

Entre aquestes qüestions pendents, Rodríguez cita les voreres de l'Albada, que s'interrrompen un cop acaba el barri, i que creu que haurien de continuar fins a Parc Riuclar per connectar els dos nuclis de població. Un altre punt que és matèria de reivindicació són els accessos al barri que, segons la presidenta, «haurien de millorar, perquè no estan ben conservats».

Amb aquestes actuacions, el barri més petit de la ciutat espera connectar-se millor amb la resta de nuclis urbans que voregen la T-11, des de les rodalies del centre comercial, la Floresta, l'Albada i el propi Parc Riuclar.

Carretera T-11

Una de les reivindicacions que, en canvi, no han aconseguit posar sobre la taula ha estat la conversió de la carretera T-11 en una avinguda urbana. Segons Rodríguez, «actualment, la T-11 ens separa de Torreforta i del centre de la ciutat. Nosaltres volem anar caminant, per sobre d'una vorera, des de casa nostra a l'hospital Joan XXIII, que està aquí al costat, i volem també travessar el carrer i ser a Torreforta. Ara hi ha ponts, però moltes persones grans troben difícil de fer-los servir i no surten gairebé mai del barri». La presidenta afirma que sempre que ho ha plantejat a l'Ajuntament li han dit que es tracta d'una competència de l'Estat, i que fins que no canviï la titularitat no es poden plantejar millores.