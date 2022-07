Les obres de restauració de Ca l'Agapito es reprendran dilluns vinent

Els treballs provocaran talls de trànsit puntuals, canvis de circulació i restriccions per als vianants

Actualitzada 15/07/2022 a les 13:26

Lea obres de la primera fase de la restauració de Ca l'Agapito a Tarragona es reprendran aquest dilluns amb la instal·lació d'una grua a la plaça del Pallol. La seva instal·lació provocarà restriccions per als vianants a la mateixa plaça, talls puntuals i canvis de circulació als carrers de l'entorn d'aquesta zona de la Part Alta. A tall d'exemple, els pilons del Pla de la Seu, del Portal del Roser i Merceria quedaran desactivats. La circulació recuperarà la normalitat el pròxim dimarts. Els treballs de rehabilitació de Ca l'Agapito comprenen la recuperació estructural de la volta romana i la restauració de la façana de l'edifici del beateri de Sant Domènech.En concret, s'acabarà la rehabilitació estructural i eliminació de patologies constructives de la volta romana, tant en planta baixa com en plantes superiors, així com la consolidació estructural i restauració parcial de les diferents façanes que donen a la plaça Pallol. Les obres de reforç de la volta i de la façana havien d'estar acabades al juny, però el descobriment de dos jaciments medievals a principis d'any, han endarrerit la seva finalització.