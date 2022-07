Els socialistes de Tarragona volen una consulta sobre el POUM i el transport gratuït

El PSC critica a la comissió de Territori que no es debati prou el pla urbanístic i no hi hagi previsions sobre els autobusos

Lideratge

Dificultats

L'equip de govern anuncia l'obertura d'un portal web

Paral·lelament a les afirmacions del PSC, l'equip de govern ha anunciat l'obertura del portal participa.tarragona.cat . on «els ciutadans ja poden aportar les seves opinions i suggeriments sobre el nou POUM, segons han dit. Estarà obert fins el dia 25 de juliol. El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig ha explicat que «aquest és un primer pas previ del que serà el gran procés participatiu que viurà la ciutat durant la tardor i l'hivern proper».

El grup socialista va reaccionar ahir amb exigències concretes a les informacions que va subministrar el regidor de Territori, Xavier Puig, durant la reunió de la comissió de Territori. El PSC no està d'acord amb els tràmits que ha fet fins ara l'equip de govern per endegar un procés participatiu respecte el nou Pla d'Ordenació Urbanístia municipal (POUM), per considerar-los insuficients, com també considera insuficients els preparatius per endegar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) si no hi ha mesures complementàries com ara la gratuïtat del transport públic. Per aquestes raons insten l'equip de govern dirigit per l'alcalde, Pau Ricomà, a presentar propostes factibles.La regidora Begoña Floria no considera oportú que el govern hagi penjat al web municipal, en un lloc que considera de difícil localització, un document, que fins ara no ha rebut cap aportació, on s'admeten missatges individuals. Segons Floria, «no s'estan fent reunions amb la societat civil, amb entitats veïnals, comercials, culturals ni de cap altra mena. No n'hi ha prou amb penjar al web un formulari buit, cal una actitud proactiva prèvia, on s'aportin opinions sobre el temes generals». Floria afegeix que «sabem, per exemple, que hi ha diferències entre l'equip de govern i els altres sobre què cal fer a la zona d'Icomar. Mentre el govern vol construir un altre barri, nosaltres creiem que cal fer actuacions de connexió amb l'Horta Gran», va dir.El PSC considra que la consulta que ells demanen, que serviria per detallar i fixar els termes del debat, hauria de ser anterior a l'aportació d'idees individuals que ara s'anomena «procés participatiu». «Fins i tot la CUP fa assemblees pel seu compte sobre aquests punts», afegeix la regidora socialista, «i això és una anomalia que demostra que Ricomà té un problema de lideratge amb la seva coalició».Floria va concloure afirmant que «Tarragona necessita una consulta prèvia genèrica, i no només un enllaç amb un web municipal», va dir.D'altra banda, la portaveu del grup, Sandra Ramos, va incidir sobre el projecte de Zona de Baixes Emissions que haurà de funcionar a totes les ciutats amb una població superior als 50.000 habitants l'any 2023. Per a Ramos, «només té sentit amb la gratuïtat de l'autobús municipal. Si volem que les mesures que apliquem per lluitar contra el canvi climàtic siguin socialment justes i no generin més desigualtats, s'ha d'incloure aquesta perspectiva».Ramos va explicar que les famílies amb menys recursos són les que tenen més dificultats per renovar el seu automòbil i, per tant, se'ls hi havia de donar una alternativa efectiva «caldrà també pensar amb una solució que tingui en compte la justícia social», va dir . Les famílies amb rendes més baixes són les que tenen els cotxes més antics i, per tant, des d'un govern d'esquerres se'ls hi ha de donar una resposta. Per al PSC, aquesta alternativa es diu «autobús gratuït».Ramos i Floria van recordar que va ser el seu partit, l'últim any del govern de Josep Fèlix Ballesteros, el 2019, qui va reduir d'un 25% els preus dels autobuos urbans, com a primer pas per assolir aquesta gratuïtat. «I des d'aleshores no els han tornat a augmentar, senyal que anàvem pel bon camí».Ramos va afegir que van preguntar formalment a la comisisió de Territori si totes aquestes previsions entrava en els seus plans de cara al futur, però que no van rebre cap resposta.