El Serrallo recupera la tradicional Processó de la Mare de Déu del Carme

Dissabte a la tarda els mariners transportaran la imatge de la seva patrona pels carrers del barri

Actualitzada 15/07/2022 a les 07:37

Els veïns del popular barri del Serrallo de Tarragona, famílies de mariners en la seva gran majoria, celebren aquest cap de setmana la Festa del Carme, patrona de la mar i dels mariners, amb el plat fort de la Processó, una vistosa cercavila terrestre que es transforma en una bonica festa marítima.D'aquesta manera, enguany els serrallencs recuperen aquesta tradició després de dos anys en què no s'havia pogut celebrar a causa de la pandèmia. I ho fan ampliant la festa amb àpats populars, concerts, actes religiosos i la tradicional diada castellera.La celebració començarà tot just la vigília, amb el Pregó de les festes i un espectacular Rosari de Torxes. A la nit, els Gegants del barri faran la seva primera aparició acompanyats de la xaranga Bandsonats. La jornada es clourà amb el tradicional i recuperat sopar popular, que aplegarà veïns i veïnes al voltant de la taula.L'endemà, 16 de juliol, el barri es despertarà amb una llençada de voladors per anunciar la posterior missa a l'Església del Carme. Al migdia es farà la Missa solemne amb la Coral del Serrallo a la Marquesina del Port, seguida de la descoberta de la catifa de flors en honor a la Mare de Déu. A la tarda, a partir de les 19 hores, s'iniciarà la tradicional processó. Aquest acte arrenca quan la imatge de la Mare de Déu és treta de l'església i s'inicia un recorregut pels carrers del barri del Serrallo, sempre amb la imatge portada a pes pels mariners. Un dels moments més emocionants és tot just sortir de l'església, quan els Xiquets del Serrallo alcen un pilar i la imatge i els seus portadors, que van descalços i abillats amb els vestits de feina tradicionals, trepitgen la catifa de flors i herbes que s'ha descobert al matí.Els Gegants del Serrallo, que representen un pescador de nom Pere (com el sant patró dels pescadors) i una peixatera anomenada Carme (com la patrona dels mariners), els esperen i els donen la benvinguda amb un ball.Un dels actes més destacats de la celebració és la tornada de la Mare de Déu del Carme a la seva parròquia. Tradicionalment, aquesta acció s'executa de genolls: els portadors, seguint els acords que toca una banda de música, efectuen el darrer tram del trajecte agenollats, amb la imatge carregada a les seves espatlles.Les festes es clouran diumenge 17, dia en què es farà la tradicional diada castellera amb els Xiquets del Serrallo, els Xiquets de Reus i els Castellers de Lleida.