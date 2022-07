El retard en la sentència fa que quedi lliure un dels pedòfils d'una xarxa de pornografia infantil de Tortosa

Com a mesures cautelars, s'ha decretat la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences setmanals al jutjat. Ambdós processats són de nacionalitat francesa i es dona la circumstància que van fugir a mig judici a França, quan se'ls jutjava l'any 2019 amb quatre membres més de la xarxa desarticulada el 2015, ja condemnats i empresonats. Tots dos van ser localitzats mesos més tard i van ser novament jutjats a Tarragona, des del novembre al febrer passats. La Generalitat s'havia personat com a acusació particular en un cas destapat per la DGAIA.

El principal acusat, Jean Luc A., que s'enfrontava inicialment a més de 1.000 anys de presó per abús sexual de menors, i gravar i distribuir pornografia infantil -amb un centenar de víctimes identificades, si bé n'hi podria haver moltes més-, va reconèixer de forma genèrica els fets, mentre que Christian A., col·laborador seu, ho va negar, al·legant que només era consumidor de porno. A les conclusions finals se li sol·licitaven 200 anys de presó. El judici, que va durar tres mesos, va quedar vist per a sentència al febrer.

Aquesta, però, més de cinc mesos després del judici a la secció segona de l'Audiència de Tarragona, encara no està redactada. La fiscal en cap, María José Osuna, conscient que s'esgotava el límit de la presó preventiva dels processats i de la gravetat dels delictes, va presentar un escrit sol·licitant que es notifiqués la sentència i, si era condemnatòria, que es prorrogués la presó fins a la meitat de la pena. Però la sentència no s'ha notificat i un dels processats ha pogut sortir en llibertat, una situació, segons la fiscal en cap, no gaire habitual en el sistema judicial.