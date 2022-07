El gòspel obre el programa cultural del cap de setmana de Tarragona

El Festival d'Estiu torna la música a l'auditori del Camp de Mart

Actualitzada 15/07/2022 a les 07:31

En el marc del Festival d'Estiu, avui a les 22 h., el Teatre Auditori del Camp de Mart viurà una Nit de gòspel amb The Black Heritage Choir, una selecció dels millors cantants de The Mississippi Mass Choir que, sota la direcció musical de Jerry Calvin Smith, organista de la Greater Fairview Missionary Baptist Church, professor de la Universitat Estatal de Jackson i pianista de la gran coral de l'estat de Mississipí, bressol del gènere, portaran el so del gòspel de tornada a Europa.Dissabte 16, a la mateixa hora i al mateix espai, Las Karamba i Las Migas aportaran els ritmes llatins i flamencs al Festival d'Estiu de la ciutat. Dissabte dia 16, el cicle Cultura en Família fa tres propostes per als més petits de casa. Entre les 11 h. i les 13 h., el parc de l'Arrabassada serà escenari de La banda reciclada, un taller familiar del Far Cooperatiu per construir els seus mateixos instruments i posar-los a prova, i del concert Casiotones, un viatge musical de caràcter retro amb els Casiotones Brothers a la màgia dels anys vuitanta amb els mítics teclats Casio. Durant el matí, a la plaça del Centre Cívic de Bonavista es representarà Carrer del mar, un teatre d'objectes on descobrir mil històries marineres tot passejant. Al Teatret de Bonavista, es podrà participar en el laboratori de lletres i imatges Relats del carrer del Mar, una exposició de la Companyia Genovesa, Narratives Teatrals, que acabarà amb un taller interactiu.