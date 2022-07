Comença la vaga general de Repsol amb un seguiment del 95%

L'aturada la convoquen el Sindicat de Treballadors (STR), CCOO i UGT per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors

Els treballadors de Repsol de tot l'Estat han començat aquest divendres la vaga de tres dies convocada per denunciar «la manca de voluntat de l'empresa per arribar a un acord sobre l'increment dels salaris». A les 8h d'aquest matí el seguiment era del 95% (excloent els serveis mínims) i no s'han produït incidents remarcables. L'aturada continuarà fins el proper diumenge 17 de juliol.L'aturada la convoquen el Sindicat de Treballadors (STR), CCOO i UGT com a últim recurs davant la negativa de la direcció de Repsol a arribar a un acord que protegeixi el poder adquisitiu dels treballadors de l'empresa mitjançant una actualització dels salaris dels 16.000 treballadors de la companyia a tot l'Estat.Jordi Margalef, Secretari de Comunicació del Sindicat de Treballadors (STR), assegura que «portem amb el salari congelat des del 2020, una situació que contrasta amb els grans resultats econòmics del Grup Repsol». El sindicat considera que l'oferta actual de l'empresa és insuficient comparada amb l'increment de l'IPC, ja que l'empresa ofereix un increment del 2,5% per al 2022.L'STR considera abusives les pretensions de la direcció de la companyia tenint en compte el compromís dels treballadors amb l'empresa i amb la societat demostrat durant els mesos de confinament.El sindicat recorda que ja s'acumulen més de 2 anys de negociació i diverses mobilitzacions sense aconseguir cap avenç significatiu. La segona convocatòria de les mobilitzacions serà els dies 13, 14 i 15 d'agost.