Un estudi de la qualitat de l'aire ajudarà a establir la Zona de Baixes Emissions de Tarragona

Actualitzada 14/07/2022 a les 14:13

El Govern de l'Ajuntament de Tarragona està treballant com s'aplicarà la Zona de Baixes Emissions a la ciutat, ja que aquesta ha d'estar implantada durant el 2023 en aquelles ciutats de més de 50.000 habitants.En la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Seguretat d'avui, el conseller de Territori i Mobilitat Xavier Puig ha exposat als grups polítics els treballs que s'estan duen a terme. Puig ha destacat que «la implantació de les Zones Baixes Emissions casa perfectament amb la visió que tenim des del govern de caminar cap una ciutat amb un major protagonisme del vianant i la mobilitat sostenible. Accions com la peonització de carrers, la creació de pàrquings dissuasius, la construcció de carrils bicicleta i la implantació del ciutat 30 son exemples clars d'aquesta visió de la mobilitat».Actualment, una consultora especialitzada prepara la documentació necessària de cara a pròximes convocatòries d'ajuts europeus i està redactant un esborrany de la ordenança municipal que regirà la ZBE. També està treballant en l'elaboració del plec de condicions per licitar un projecte integral per implantar la solució tecnològica de la ZBE que inclou la instal·lació de càmeres, la plataforma integrada de control de autoritzacions, informació a l'usuari, entre altres.Paral·lelament, també s'ha dut a terme un estudi del control de la qualitat de l'aire de manera localitzada a diversos punts de al ciutat. Les conclusions d'aquest estudi, seran una dada important per a la delimitació de la ZBE i, a l'hora, una referència de com evolucionen els nivells de contaminants (CO2, NOx i PM) derivats del trànsit rodat en funció de les mesures que es vagin implementant: reducció de vehicles més contaminants, potenciació de la mobilitat activa (bicis, patinets, caminar...) i el transport públic, entre d'altres.A més, des de l'Ajuntament, tècnics de departaments diversos com Mobilitat, Medi Ambient, entre d'altres s'estan formant en aquest àmbit.