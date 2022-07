El Festival SCAN 2022 se centrarà amb la guerra com a fil conductor

Tarragona tornarà a ser la capital de la fotografia a la Mediterrània del 18 de novembre al 8 de gener 2023

El Festival SCAN 2022 torna a Tarragona amb una edició renovada i amb novetats. Del 18 de novembre d'enguany al 8 de gener 2023, l'SCAN convertirà la ciutat en la capital de la fotografia a la Mediterrània posant el focus en la creació més emergent, i explorant la hibridació del llenguatge fotogràfic amb altres disciplines artístiques i creatives com a mitjà per a comprendre el món.La principal novetat del Festival és que s'incorpora una temàtica com a fil conductor, en aquest cas serà la guerra. L'objectiu principal d'aquesta edició és la de promoure i fer accessible a la ciutadania la fotografia i els llenguatges audiovisuals com a punt de partida per a la reflexió i comprensió del món.L'exposició central, Talent Latent, seguirà donant visibilitat a aquells artistes que per la seva trajectòria es considera que estan entre l'emergència i la consolidació i que tenen una obra d'alta qualitat i interès.La selecció d'artistes es farà a través d'una convocatòria internacional i podran participar-hi persones fotògrafes de tot el món. Els treballs participants seran seleccionats pel seu comissari, el crític d'art, investigador i professor Sema D'Acosta.Un any més, SCAN Tarragona posa en marxa Full contact per donar suport al col·lectiu d'artistes emergents que tenen la fotografia com a mitjà d'expressió essencial i facilitar-los un espai de trobada professional amb els agents del món de l'art.Els diferents artistes seleccionats presentaran i donaran a conèixer el seu portfoli a un nombre determinat d'agents del món de l'art (comissaris, galeristes, editorials, centres d'art...) que SCAN convidarà.Les bases de les convocatòries Talent Latent i Full contact es poden consultar al web www.scan.cat i hi ha temps per presentar-se fins al 2 de setembre.