Tarragona activa el pla d'activació municipal per l'onada de calor

El consistori recomana prendre mesures d'autoprotecció i evitar situacions i activitats de risc en les hores de màxima insolació

Actualitzada 14/07/2022 a les 13:54

L'Ajuntament de Tarragona ha activat en fase d'alerta el Pla d'actuació municipal per prevenir els efectes de possibles onades de calor sobre la salut davant l'episodi d'altes temperatures que es preveu per a divendres i dissabte a la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana a la població que prengui les mesures adients d'autoprotecció i eviti situacions i activitats de risc en les hores de màxima insolació a partir de demà divendres i al llarg de tot el cap de setmana en què les temperatures seran especialment elevades.La conselleria de Protecció Civil recorda que, davant una onada de calor, cal beure molta aigua, fer àpats lleugers i evitar les activitats físiques a l'exterior. És millor estar-se en llocs frescos, evitar el sol directe i portar roba lleugera i de colors clars. I, sobretot, davant de qualsevol símptoma d'esgotament preocupant, com alta temperatura corporal sense suor, set intensa, pols ràpid, nàusees o mal de cap, buscar atenció mèdica urgent.