La URV coordina un projecte internacional per mesurar i certificar digitalment la qualitat del vi

La plataforma WineCreators aplica la intel·ligència artificial per documentar tots els processos de producció

Actualitzada 14/07/2022 a les 18:03

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona coordina un projecte internacional que pretén facilitar la certificació digital de la qualitat del vi i la creació d'un segell propi. A través de la plataforma WineCreators, la proposta utilitza la intel·ligència artificial per documentar tots els processos que es duen a terme al llarg de la producció del vi.Segons els impulsors de la iniciativa, es tracta d'un programa que no només busca beneficiar als productors, sinó també als clients, ja que proporcionarà informació segura sobre el producte per comparar-lo amb dades objectives. En la iniciativa, titulada 'Digital footprint of the wine quality and valorization feedback in blockchain', hi participen catorze socis internacionals.