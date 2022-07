La Fundació 'la Caixa' dona 6.000 euros per un projecte de l'Associació Ment i Salut La Muralla

'Ara vinc! Llar amb suport' que té com a objectiu habilitar un domicili destinat a persones beneficiàries de l'entitat

Actualitzada 14/07/2022 a les 12:25

L'Associació Ment i Salut La Muralla ha rebut per segon any consecutiu el suport de la Fundació 'la Caixa' amb una aportació de 6.000 euros per al seu programa Ara Vinc! Llar amb suport. Aquest té com a objectiu habilitar un domicili destinat a persones beneficiàries de l'associació tarragonina.Ara Vinc! Llar amb suport s'ha consolidat com un projecte destinat a l'obertura d'un domicili amb suport per a dues persones beneficiàries de l'entitat a fi de millorar la seva qualitat de vida mitjançant el treball supervisat en les tasques de la vida diària. Aquest fet permetrà guanyar en autonomia, potenciar les habilitats socials, millorar l'autoestima i facilitar la inclusió en la vida comunitària de persones amb problemes de salut mental, col·lectiu molt vulnerable a causa de l'estigma existent en relació a aquest tipus de problemàtica.