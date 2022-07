L'exhibició castellera dels Xiquets del Serrallo i la Jove enamora els turistes

L'actuació dels liles i els blaus va ser la segona de les nou que es faran al Pla de la Seu i la plaça de les Cols durant els mesos de juliol i agost

Actualitzada 13/07/2022 a les 22:32

El Pla de la Seu es va omplir ahir al vespre de turistes i curiosos per presenciar l'exhibició castellera que van oferir la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo. Gent de totes les edats i nacionalitats es van aplegar al pla, que es va omplir de la il·lusió de tots aquells que veien un castell per primera vegada a la seva vida. I com és habitual en aquestes cites, tampoc va faltar la presència de mòbils i càmeres per immortalitzar el moment en què l'enxaneta aixeca el seu braç.

Els liles van obrir la jornada amb un 3 de 8, que va arrencar uns sonors aplaudiments de tots els presents. Molts turistes, que estaven passejant per la Part Alta de la ciutat, es van trobar amb aquesta «inesperada i bonica sorpresa». Aquest és el cas d'Hadrien Livrozet, de disset anys, que aquest estiu va decidir anar de vacances a Tarragona amb dos amics. «És el primer cop que veig una cosa així i la veritat que és molt impressionant, és una presentació molt bonica i fascinant», reconeix.

Diana Flores és una veneçolana que viu a Madrid des de fa sis anys i ha vingut amb la seva família a Deltebre a estiuejar. «He vist algun cop els castells per la televisió, però veure-ho en persona és molt millor, impressiona més», comenta. Afegeix a més, que «aquesta part de la cultura m'ha enamorat, m'encanta que la gent valori la cultura i que tanta gent jove i nens hi participin».

«Es nota que és una jornada que està feta perquè vinguin els turistes a veure-la i em sembla fantàstic», afirma Quique Manero. Ell és tarragoní, i com moltes persones de la ciutat, ha aprofitat també per viure aquesta exhibició: «Després de dos anys sense castells, és un goig tornar a gaudir-los».

Aquesta jornada castellera s'emmarca dins del Tarragona, Ciutat de Castells, que després de la pandèmia torna, arribant a la seva vuitena edició. Des d'avui i fins al 7 de setembre, se celebrarà una nova exhibició de castells cada dimecres a les 20 hores. Aquests tindran lloc al Pla de la Seu o a la plaça de les Cols, dos llocs emblemàtics per la família castellera. La Colla Sant Pere i Sant Pau serà la propera en poder exhibir-se la setmana que ve, a més de fer-ho també el 10 d'agost. Mentrestant, la Colla Jove tornarà a repetir, aquest cop en solitari, el dia 27 de juliol. El Pla de la Seu acollirà la setmana següent als Nois de la Torre. El 17 d'agost no hi haurà cap exhibició per proximitat amb la diada de Sant Magí. Finalment, els Xiquets de Vila-seca, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo, s'encarregaran de tancar les últimes tres setmanes.