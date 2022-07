L'aplicació gradual de la Zona de Baixes Emissions a Tarragona s'inicia l'1 de gener

El primer any no hi haurà sancions, però s'instal·laran les senyalitzacions i es començarà a conscienciar els conductors

Actualitzada 15/07/2022 a les 06:39

La implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Tarragona serà l'1 de gener de 2023 i tindrà un procés gradual. Durant el primer any se senyalitzarà el seu àmbit i es durà a terme el procés informatiu i de conscienciació per als conductors, però no es posaran sancions, les quals arribaran en el futur mitjançant la detecció dels vehicles contaminants no permesos per part de càmeres i agents policials. L'objectiu és limitar l'accés per descongestionar el centre i reduir la contaminació. Les fronteres de l'espai restringit les marcaran els límits de la Part Alta, els eixamples, els barris marítims, les vies del tren, el carrer Vidal i Barraquer, l'avinguda de la República d'Argentina, l'avinguda Catalunya i el passeig de Torroja.

«L'aplicació de la ZBE serà ambiciosa, progressiva i tan consensuada com sigui possible», va destacar el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. En la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Seguretat d'ahir, Puig va infomar els grups polítics municipals el punt en què es troba la ZBE, la qual ha d'estar implantada a inicis de 2023 en les ciutats de més de 50.000 habitants, segons indica la llei de canvi climàtic.

El conseller va manifestar que «la implantació de la ZBE casa perfectament amb la visió que tenim des del govern de caminar cap a una ciutat amb major protagonisme del vianant i la mobilitat sostenible. Accions com la peonització de carrers, la creació de pàrquings dissuasius, la construcció de carrils bici i la implantació del ciutat 30 són exemples clars d'aquesta visió». Per aquest motiu, l'espai de la ZBE delimitarà la majoria del centre de la ciutat. «Podríem optar per fer només la Part Alta, si volguéssim minimitzar esforços, però, com a govern, hem decidit agafar tot el centre i compartir-ho amb la resta de grups municipals. Volem donar marge suficient per replantejar-ho, tot i que crec que tothom ho ha vist bé, ja que ningú ha fet cap objecció», assenyalava el conseller de Mobilitat.

El pròxim 1 de gener se senyalitzarà la zona corresponent a la fase 1, però des de l'equip de govern s'ha impulsat la delimitació d'una zona més àmplia per a una futura segona fase, la qual comprendria la zona de l'Hospital Joan XXIII i tot l'espai cèntric urbanitzat fins al riu Francolí. «Estem fent una previsió de futur amb les fases 2 i 3, per a les quals no hi ha data d'implementació. Aquestes fases poden variar, però és bo preveure com es pot evolucionar perquè la possibilitat de creixement és real», va comentar la tècnica de la consultora especialitzada en mobilitat Doymo, Sandra Estrella. La tercera fase, segons va expressar Puig, inclouria la resta del municipi, a excepció dels polígons industrials i els barris aïllats.

Doymo està duent a terme diferents tasques. D'una banda, prepara la documentació necessària de cara a pròximes convocatòries d'ajuts europeus. D'altra banda, està redactant un esborrany de l'ordenança municipal que regirà la ZBE. També està treballant en l'elaboració del plec de condicions per licitar un projecte integral per implantar la solució tecnològica de la ZBE que inclou la instal·lació de càmeres, la plataforma integrada de control d'autoritzacions i informació per a l'usuari, entre altres.

La classificació de vehicles pel seu nivell d'emissions es diferencia en quatre models (amb les seves corresponents etiquetes) en funció del motor, el combustible i l'antiguitat. Els titulars de vehicles més antics i contaminants no rebran cap distintiu ambiental. Tanmateix, «no és obligatori tenir l'etiqueta al vehicle, ja que els dispositius que s'implantaran llegeixen la matrícula», va explicar Estrella.

Fases d'estudi

S'ha dut a terme un estudi del control de la qualitat de l'aire de manera localitzada a diversos punts de la ciutat. Les conclusions d'aquest estudi són una dada important per a la delimitació de la ZBE i, alhora, una referència de com evolucionen els nivells de contaminants derivats del trànsit rodat en funció de les mesures que es vagin implementant: reducció de vehicles més contaminants, potenciació de la mobilitat activa (a peu, en bicicleta o patinet) i el transport públic.

La ZBE s'ha dibuixat en funció d'un mapa de capacitat acústica, un mapa estratègic de soroll, les zones d'implantació de l'estacionament, la jerarquia viària i la seva intensitat mitjana diària i els aparcaments dissuasius. A més, s'ha realitzat un estudi per conèixer la tipologia de vehicles actuals que circulen per la futura ZBE. Avui dia, un 63% dels vehicles censats a l'espai compten amb un distintiu ambiental, mentre que a tot el municipi el percentatge puja a 66%.

D'altra banda, l'Ajuntament ha situat sis sensors arreu de la ciutat per valorar al llarg del temps l'efecte de la reducció de vehicles contaminants per al medi ambient. A més, Tarragona s'ha adherit a la Xarxa de ciutats per una mobilitat de baixes emissions, promoguda per Oviedo i la Coruña, a la qual ja pertanyen ciutats com Madrid, Barcelona i València.