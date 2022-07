Investiguen quatre persones per estafar més de 50.000 euros amb el mètode CEO

Els investigats són de Manresa i Tarragona, un d'ells menor d'edat

Actualitzada 14/07/2022 a les 13:26

La Guàrdia Civil d'Albacete ha investigat quatre persones de Manresa i Tarragona, una d'elles menor d'edat, per haver estafat més de 50.000 euros mitjançant el mètode del «CEO» a dues empreses d'Almansa (Albacete) i Navalmoral de la Mata (Càceres).Segons ha informat aquest dijous en una nota de premsa la Comandància d'Albacete, els investigats són tres veïns de Manresa i Tarragona de 46, 40 i 25 anys i un menor de 17 anys veí de la localitat barcelonina, tots d'origen espanyol i senegalès, que van estafar a aquestes dues empreses 50.000 euros, que han estat recuperats per la Guàrdia Civil.Als quatre se'ls imputa ser els presumptes autors de dos delictes d'estafa, a través del mètode «CEO» (Chief Executive Officer), que consisteix que els delinqüents es fan passar pel CEO (Chief Executive Officer) d'una empresa per sol·licitar transferències als estafats i derivar els ingressos als comptes bancaris controlats pels delinqüents, així com dos delictes d'usurpació d'estat civil.La Guàrdia Civil ha detallat que les investigacions van començar l'agost del 2021, quan el responsable d'una agència de viatges d'Almansa va denunciar que podia haver estat víctima d'una estafa, després que fes un pagament de 15.902 euros després de rebre un correu electrònic, suposadament d'un proveïdor, en el que li remetia una factura i un número de compte per ingressar els diners que li devia.Una vegada fet el pagament, el denunciant va reclamar del seu proveïdor la confirmació de la recepció de l'ingrés, però aquest li va informar que no s'havia produït, i en aquell moment, es va adonar que havia estat víctima d'una estafa en la que s'havia suplantat la identitat del proveïdor en l'enviament del correu electrònic que contenia la factura i el compte d'abonament.La investigació que ha dut a terme la Guàrdia Civil d'Almansa, a través de l'Operació Almafyd, ha permès esbrinar la identitat dels autors i descobrir que havien comès un altre fet de similars característiques a una empresa de Navalmoral de la Mata a la qual li van ser estafats 34.800 euros, ha explicat l'institut armat.Així mateix, ha destacat que gràcies a la rapidesa amb la que van actuar els investigadors es va poder bloquejar el compte bancari en la que els delinqüents rebien els diners estafats, i es va aconseguir recuperar i retornar 49.246 euros a les dues empreses, gairebé la totalitat dels diners estafats, que ascendia a uns 50.000 euros.Les diligències policials han estat lliurades a un jutjat d'Instrucció d'Almansa i la Fiscalia de Menors de Barcelona.