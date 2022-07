Tarragona se sotmetrà a un simulacre d'accident químic el dia 2 de novembre

Actualitzada 14/07/2022 a les 13:09

La població tarragonina se sotmetrà a un simulacre d'accident químic el dia 2 de novembre, a dos quarts de set de la tarda, després d'una dècada sense fer-se'n. Se simularà una fuita de clor i afectarà una població de fins a 60.000 persones. Protecció Civil situa l'escenari al polígon petroquímic sud. És on es va produir l'explosió d'Iqoxe. Així se n'ha informat aquest dimecres, en una reunió a l'edifici 112 de Reus per exposar les mesures previstes al Plaseqta als alcaldes del territori.També s'ha fet pública la instal·lació de 519 sensors per detectar núvols tòxics en un abast de gairebé 50 quilòmetres. Amb una inversió de 550.000 euros, els sensors, repartits entre els dos polígons, seran actius a partir de l'any vinent.