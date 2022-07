Finalitzen les obres de millora del pont mòbil del Port de Tarragona

Les millores s'han centrat en el canvi del ferm de la infraestructura

Actualitzada 14/07/2022 a les 09:56

El Port de Tarragona ha acabat les obres de millora del Pont Mòbil. Es tracta d'una actuació de manteniment a la part on s'hi assenta l'última capa d'asfalt que va quedar malmesa pel pas del temps i el gran volum de trànsit que viu diàriament. Les obres tenien una durada estimada de 8 caps de setmana i s'han completat en tres.L'augment dels equips de treball ha fet que s'hagi reduït el temps de les obres i d'aquesta forma s'ha minimitzat l'afecció a la circulació dels vehicles pel pont mòbil. Els treballs es van executar els caps de setmana del 10 i 24 de juny i del 8 de juliol.Els treballs que es van dur a terme consistien en el fresat de franges d'1,2 metres d'amplada, coincidents amb la zona de pas de les rodes dels vehicles, la soldadura de les fissures que hi poguessin haver en el taulell metàl·lic i en la reposició del paviment en aquestes franges.El Pont Mòbil es va posar en servei el novembre del 1999 i va servir per connectar la part dels molls de ribera i els adossats al dic de Llevant desviant el pas de vehicles pesants per l'interior de la ciutat. Per aquesta infraestructura hi passen més de 2.200 vehicles diaris, dels quals prop de 460 són vehicles pesats, amb puntes diàries de fins a 1.000 vehicles pesats.