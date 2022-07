El PSC proclamarà dissabte els alcaldables per Tarragona i Reus

Ho farà en un consell nacional que el partit celebrarà a Terrassa

El PSC ratificarà els primers 84 alcaldables per a les eleccions municipals en un consell nacional que el partit celebrarà dissabte a Terrassa. En aquest primer paquet, es proclamaran els candidats a Tarragona, Lleida i Girona, entre d'altres.L'alcaldable per a Barcelona, que els socialistes mantenen que serà Jaume Collboni, no es proclamarà fins al novembre, juntament amb altres candidats que tenen responsabilitats de govern però no són alcaldes. Els batlles que repeteixen com a candidats són els que es ratificaran en darrera instància, al febrer.El partit de Salvador Illa és optimista i creu que pot arribar a guanyar a les quatre capitals. El PSC presentarà un 20% més de candidatures que el 2019.Dissabte s'elevaran al consell nacional extraordinari la proposta de 84 candidats a alcalde. Són les candidatures noves i de municipis on els socialistes no governen. Amb dues excepcions, Vallirana –on Eva María Martínez és l'alcaldessa- i el Prat de Llobregat –on Juan Pedro Pérez Castro és primer tinent d'alcalde. A més de les capitals de demarcació, excepte Barcelona, hi haurà els candidats per Terrassa, Reus, Manresa, Vilafranca del Penedès, Valls, Banyoles, Balaguer, Tàrrega, Berga i la Seu d'Urgell. Hi ha cinc municipis on el PSC presenta llista nova: Besalú, Riudellots de la Selva, Campllong, Colera, i Sant Andreu Salou.Els socialistes expliquen que tindran més presència arreu del territori de la que van tenir el 2019, en les darreres eleccions municipals. Concretament, estimen que l'increment de candidatures per al maig del 2023 serà del 20%. I ho atribueixen a «un context més favorable» arreu del país, en comparació a ara fa tres anys.També preveuen obtenir uns resultats millors que en l'anterior convocatòria «arreu» i tenen «grans expectatives». A les capitals de comarca tenen bones perspectives, i a Lleida (amb Fèlix Larrosa) Tarragona (amb Rubén Viñuales), i Girona (amb Sílvia Paneque) aspiren a poder governar i assolir l'alcaldia. Les enquestes internes també els auguren bons resultats a Terrassa, Reus, Vilafranca o la Seu d'Urgell.Les perspectives també són bones per a Barcelona, asseguren. Malgrat que en algun moment han sonat altres noms com a alcaldables –com el ministre de Cultura, Miquel Iceta-, el PSC garanteix que el seu candidat és Collboni, que ara és primer tinent d'alcalde i que governa amb els comuns d'Ada Colau. El seu nom es ratificarà al novembre, en la segona tanda de proclamacions. Totes les candidatures senceres es ratificaran al març.