El festival Holi Colours torna aquest diumenge a Tarragona

Se celebra a la rambla del barri de l'Albada dins la seva festa d'estiu

Actualitzada 14/07/2022 a les 19:26

Aquest diumenge 17 de juliol, el festival de colors Holi Colours Festival tornarà a fer parada a la rambla del barri de l'Albada, dins de la programació de les seves festes d'estiu. L'esdeveniment, d'accés gratuït i que començarà a les 12:00h, durarà 2 hores i hi participaran DJ'S i speaker per animar als participants i fer el compte enrere pels llançaments dels colors holi.

Les bossetes de pols holi es vendran a la mateixa localització des de 30 minuts abans de l'hora d'inici i són originals de l'índia, on aquest tipus de festa Holi s'organitza cada any per donar la benvinguda a la primavera. Segons expliquen els organitzadors, aquests colors són biodegradables, aptes per a celíacs, fabricats amb productes 100% naturals i compten amb tots els registres sanitaris i certificats d'ús respectius.

Aquesta és la tercera edició del festival al barri de l'Albada, tot i que a causa de a pandèmia els dos últims anys no s'havia pogut celebrar.