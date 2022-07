«Volem cobrir les necessitats que tenen els sectors socioeconòmics de la ciutat»

El nou Pla d'acció de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació té 17 programes i 65 projectes

Actualitzada 12/07/2022 a les 19:44

En el marc de la Mesa de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, s'ha presentat el nou Pla d'acció de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació de Tarragona 2023-26. Aquest contempla un total de 17 programes i 65 projectes, més de la meitat nous, que pretenen «cobrir les necessitats que tenen els sectors socioeconòmics de la ciutat», segons ha explicat Manel Castaño, conseller d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic.

El Pla ha estat elaborat per Tarraco Impulsa, i es divideix en quatre eixos: «El primer està dedicat als programes transversals, el segon eix vol desenvolupar els àmbits estratègics, el tercer està dedicat a potenciar l'ocupació, formació i intermediació laboral, i finalment l'eix quatre treballa els projectes dirigits a fomentar l'emprenedoria i millorar la competitivitat del teixit empresarial».

Entre les accions proposades al primer eix, destaca l'aposta per millorar el coneixement i els vincles amb els diferents sectors de la ciutat. «Hem tingut contacte amb ells per conèixer el que necessiten per tal de poder donar-los resposta», ha afirmat Castaño. D'aquesta manera es busca aconseguir el màxim impacte dels més de 5 milions d'euros que Tarragona Impulsa gestiona cada any en polítiques actives, foment de l'emprenedoria i del desenvolupament territorial.

«El segon eix contempla qüestions molt més estratègiques i és on nosaltres posem l'accent, sobretot pel que fa al foment de la transició ecològica a les empreses», ha comentat el conseller. Per una altra banda, destaca també el suport a l'Economia Social i Solidària com a fórmula per generar un teixit empresarial més resilient i més compromès amb l'entorn. A més també s'hi suma, el suport als sectors econòmics de proximitat, destacant un impuls important al foment de l'Economia blava, que és tota aquella activitat econòmica vinculada al mar. «Ja hem començat a fer una diagnosi de les necessitats d'ocupació que tenen els sectors lligats al mar», ha confessat Castaño.

Reduir la bretxa digital

Pel que fa a les accions destinades a la millora de les competències professionals de les persones del territori de l'eix 3, «hi ha una sèrie de programes que se centren sobretot en la bretxa digital, volem empoderar les persones i les petites empreses oferint una formació d'aquestes noves tecnologies per poder ser més competitius». També destaquen l'atenció a nous col·lectius vulnerables com el dels joves extutelats, a més de l'esforç per la inserció laboral de joves i de majors de 45 anys i l'aposta per la Formació Professional Dual.

L'últim eix està dirigit a fomentar l'emprenedoria i millorar la competitivitat del teixit empresarial. En aquest cas, es proposen accions com l'aposta per oferir els serveis de suport a l'emprenedoria a través de programes d'incubació i acceleració, com l'Open Future, Empreses amb futur o el Tarragona Economia Social i Solidària, perquè ofereixen una atenció integral als emprenedors. «Volem consolidar les empreses que han començat i tenen projectes de millora de les seves possibilitats d'èxit», ha explicat el conseller d'Ocupació. «També estem donant suport als polígons de Tarragona, impulsant el procés de reindustrialització i modernitzant les infraestructures i els seus serveis», ha afegit.

Tarragona Impulsa s'encarrega de l'orientació i la inserció professional: «Fem l'oferta de formació segons les necessitats del mercat». Existeixen sectors com el de l'hostatgeria o l'industrial, que tenen «dèficit de gent». Hi ha oferta formativa, però no vocacions. Castaño ha confessat que «les modes i tendències molts cops no s'ajusten a les necessitats del mercat de treball i ho hem de solucionar».