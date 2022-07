Nova edició de les beques municipals a empreses socials i solidàries de Tarragona

Es tracta de dues línies, per una banda, les beques Crea destinades als millors projectes participants del programa formatiu Tarragona Economia Social i Solidària (TESS), i per l'altre, les beques Consolida, per entitats i empreses de l'Economia Social i Solidària de Tarragona i entorn que tinguin entre 18 i 60 mesos d'antiguitat en el moment de publicació de la convocatòria de beques. Per optar a aquesta línia no caldrà haver participat en les accions formatives del programa TESS.



Aquesta és la segona edició de les beques, de les quatre iniciatives que van aconseguir l'ajut l'any passat, tres ja s'han constituït com a cooperativa.

Les persones interessades poden presentar la seva solicitud de forma telemàtica a la seu de tràmits de l'Ajuntament de Tarragona fins el dia 5 de setembre de 2022 a les 15 hores.

Els interessats poden aconseguir més informació a: tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/promocio-de-leconomia-social-i-solidaria-ess/beques-per-impulsar-less