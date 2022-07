La Nit de les Estrelles premia onze persones i entitats del sector turístic

L'esdeveniment organitzat per la FEHT va reunir gairebé 300 empresaris i professionals del gremi en la seva primera edició

Actualitzada 12/07/2022 a les 22:39

El Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona es va vestir de gala ahir al vespre per celebrar la primera Nit de les Estrelles, organitzada per la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. En l'estrena d'aquest esdeveniment empresarial, tant la FEHT com les associacions que en formen part van entregar onze premis a aquelles persones, entitats o empreses que, amb la seva dedicació i esforç, han col·laborat per impulsar el sector turístic de la demarcació de Tarragona.

L'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre va premiar Benet Presas i Octavi Bono per les seves trajectòries professionals. L'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, va voler reconèixer la feina dels Servicios Turísticos Heinze Latzke i de Josep Martorell (a títol pòstum). Per la seva banda, l'Associació d'Apartaments va entregar els seus premis als Apartaments Villa Engracia de l'Espluga del Francolí i als Mossos d'Esquadra per la seva col·laboració amb els problemes d'ocupació i incivisme. Josep Pelfort (a títol pòstum) i Carles Prieto, van ser escollits per part de l'Associació d'Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada. Finalment, la FEHT va premiar Josep Poblet, Jaume Ferrer (a títol pòstum) i els Patronats de Turisme de la Diputació de Tarragona, Ajuntament de Cambrils i Ajuntament de Vila-seca.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, va manifestar durant el seu discurs que el gremi ve dels dos anys més complicats de la seva història, durant els quals, el model d'activitat econòmica i professional s'ha vist absolutament perjudicat. «Però ara, gairebé tots tornem a ser aquí, al peu del canó, amb els nostres actius, empreses i establiments donant servei, millor que mai, a aquells que ens tornen a visitar per conèixer i viure tot el que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre els ofereix de nou», va expressar.

Per això, va voler agrair «l'esforç, la resiliència, la valentia i el compromís de tots els empresaris i empresàries turístics de casa nostra, i també de tots els professionals que hi treballen». A més, sobre els premiats de la Nit de les Estrelles va afirmar que revelen que el sector turístic és transversal i que ho és des de fa molt temps: «Avui hem premiat uns apartaments de finals del segle XIX, una empresa que porta més de 50 anys dinamitzant els càmpings a nivell internacional, diverses administracions públiques que treballen conjuntament amb el sector privat en un projecte d'èxit i innovador, diferents executius i professionals de la mediació que han fet una gran aportació a la destinació, qui va ser el fundador de la FEHT, entre d'altres. Tots fem possible que avui casa nostra sigui un referent turístic del Mediterrani».

Una iniciativa benèfica

Durant la Nit de les Estrelles, l'Associació Benèfica Turística Costa Daurada, una entitat que té per finalitat col·laborar amb diverses entitats, fundacions, associacions i d'altres, sense ànim de lucre, que tenen com a objectiu ajudar a la investigació de diverses malalties i donar suport a les famílies i malalts que ho requereixin, va recaptar diners per a la Fundación Noelia. Aquesta és una entitat que té la finalitat de recaptar fons per a la investigació de la Distròfia Muscular per dèficit de col·lagen VI, una malaltia degenerativa a nivell muscular, que es diagnostica en la infància i sense cura avui dia.