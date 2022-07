La Diputació de Tarragona atorga 3 milions als consistoris per crear ocupació

La nova línia d'ajudes es podrà sol·licitar a partir de la setmana vinent

Actualitzada 13/07/2022 a les 14:30

La Diputació de Tarragona destina 3 milions d'euros a la creació d'ocupació mitjançant una nova línia d'ajudes que posa a disposició dels ajuntaments, segons ha informat aquest dimecres la institució.La Junta de Govern de la Diputació ja ha aprovat aquestes subvencions i es podran sol·licitar a partir de la setmana vinent.Les ajudes són per a les despeses derivades de la contractació temporal de persones inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social en els municipis.Tindran preferència els menors de 35 anys, els majors de 45 i s'haurà de garantir un equilibri d'homes i dones.A més, s'estableix la durada mínima dels contractes en 90 dies, que hauran d'allargar-se com a màxim al 30 de juny del 2023.Els 184 municipis i les sis entitats municipals descentralitzades de la província poden sol·licitar aquestes ajudes fins al proper 16 de setembre.L'import es calcularà en funció del nombre d'habitants, la taxa d'atur i la de despoblació, segons l'evolució del padró municipal des del 2011 fins ara, tot i que tindran un mínim de 9.500 euros i un màxim de 75.000.