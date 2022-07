L'EMT preveu ampliar a finals d'any el pàrquing de la Tabacalera

L'enderroc de la nau actual serà al setembre

Actualitzada 12/07/2022 a les 23:27

L'ampliació de l'aparcament dissuasiu de davant de la Tabacalera, que funciona com a zona taronja, acabarà abans de 2023, segons preveu l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT). Mitjançant l'enderroc d'una nau abandonada del mateix passeig de la Independència, es guanyarà l'espai necessari per duplicar la seva capacitat actual, la qual és avui dia de 64 places.

Aquesta setmana, Endesa ha començat els treballs de soterrament de la línia elèctrica. Un cop acabada la feina de la companyia, començarà l'enderroc de la nau abandonada que ocupa l'espai on s'ubicaran les noves places d'aparcament. Antigament, aquesta nau va ser un taller mecànic. L'actuació d'enderroc, si tot va com preveu l'EMT, començarà el pròxim 1 de setembre i durarà, aproximadament, un mes. Després, s'iniciarà la construcció de la nova zona d'aparcament, la durada de la qual tindrà uns dos mesos. D'aquesta manera, les places afegides podrien estar disponibles per als usuaris de vehicles al pròxim desembre, abans que acabi l'any.

Els actuals treballs de soterrament de la línia elèctrica per part d'Endesa han afectat el trànsit de la zona inhabilitant temporalment un sentit de la circulació i impossibilitant l'aparcament de vehicles en bateria a l'exterior del pàrquing, davant de la mateixa Tabacalera.

L'ampliació pretén oferir als usuaris més oportunitats d'aparcament i que aquests estiguin ben connectats amb el centre de Tarragona.