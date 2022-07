L'EMT aprova la compra de tres nous autobusos municipals elèctrics impulsats per hidrogen

L'adquisició compta amb el suport dels fons europeus Next Generation

Actualitzada 13/07/2022 a les 12:53

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports Públics (EMT) de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat per unanimitat l'adjudicació pública per a l'adquisició i manteniment de tres autobusos impulsats per pila d'hidrogen, a l'empresa CaetanoBus Fabricaçao de Carroçarias, SA.L'import d'adjudicació ha estat de la licitació és 2.430.800 euros, (555.200 euros per cada autobús, més 210.000 pel manteniment de tots ells durant 14 anys) dels quals 600.000 euros provenen dels ajuts que concedeix la Unió Europea en el marc dels Fons Next Generation. La durada del subministrament serà de 9 mesos; la licitació inclou els serveis de reparació i manteniment que es faran durant tota la vida útil dels autobusos, la qual s'estima en 14 anys.«L'empresa municipal està preparant noves licitacions d'autobusos d'hidrogen per als propers mesos, aquest és l'inici d'un canvi per assolir l'objectiu desitjat: d'emissions zero de CO₂», declara Jordi Fortuny, president de l'EMT, i afegeix «des de l'empresa municipal de transports de Tarragona estem posant tots els esforços en fer possible una mobilitat més sostenible».Els autobusos adquirits son tres unitats del model Caetano H2 Cyti Gold de 12 metres, propulsats per un motor de tracció 100% elèctric Siemens, alimentat amb energía eléctrica provinent d'una pila de combustible d'hidrògen Toyota de 60KW.Aquests vehicles entraran en servei per a substituir tres autobusos dièsel Euro III, amb una antiguitat de 18 anys.