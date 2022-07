L'Ajuntament de Tarragona crearà una taula de treball per controlar els habitatges turístics

Un estudi identifica Part Alta, Centre, Llevant i Barris Marítims com a zones de més concentració de pisos turístics

Actualitzada 13/07/2022 a les 16:33

Aquest dimecres 13 de juliol, s'ha presentat la diagnosi d'habitatges d'ús turístic (HUT) a Tarragona, que ha encarregat l'Ajuntament a través del Patronat Municipal de Turisme a la Fundació URV i que ha estat realitzat per la mateixa fundació i Eurecat.A partir de les conclusions d'aquest estudi, que identifica un creixement d'aquest tipus de vivenda entre 2017 i 2021 especialment a la Part Alta, el Centre, Llevant i els Barris Marítims, l'alcalde de Tarragona i president del PMTT, Pau Ricomà, ha anunciat la creació d'una taula de treball integrada per diferents departaments municipals que proposarà mesures i actuacions.Tot i la frenada d'aquest mercat el 2020 per la pandèmia, l'estudi dirigit per l'investigador de la URV i doctor en Economia Antonio Russo revela que de 2017 a 2021 la ciutat va passar de 1.280 a 1.891 pisos turístics –una estimació que inclou pisos regulats ofertats a través d'Airbnb, l'oferta d'Airbnb sense llicència i l'oferta amb llicència ofertada fora d'Airbnb a través d'altres plataformes—, un augment del 47,73%, tot i el lleuger descens respecte del 2019, l'any abans de la pandèmia.El doctor Russo ha assenyalat que durant l'intèrval que comprèn l'estudi s'ha passat de 6.009 places ofertades a 8.338 (en termes comparatius l'oferta hotelera és de 2.300 places mentre que els càmpings oferten 8.340 segons dades d'Idescat del 2020).Russo ha destacat que existeix un «creixement constant del nombre de lloguers turístics de curta durada (LTCD), només frenat per la pandèmia, que va 'desactivar' una part d'aquesta oferta» i una «disminució progressiva del nombre de LCTD sense llicència d'HUT», que queda en un 10% estimat. Russo també ha destacat que es detecta un augment de la concentració d'habitatges turístics en un mateix gestor, fet que indicaria una professionalització del sector.Entre les dades que ofereix l'estudi, es desprèn que en línies generals, en les zones on es detecta més concentració i creixement d'habitatges d'ús turístic no s'ha produït un descens de població censada i que no es produeix un fenomen d'expulsió de la població local.L'alcalde ha assenyalat també que «un aspecte positiu a destacar és que un 21% dels edificis amb habitatges d'ús turístic són d'abans de 1900. Si parlem d'edificis d'abans de 1950, la xifra ascendeix a 46%; això ens indica que l'habitatge d'ús turístic està tenint un efecte positiu en la rehabilitació d'edificis i per tant en la millora de l'entorn».Tot i que la situació a Tarragona està lluny del fenomen d'expulsió de la població local, l'alcalde ha anunciat que l'estudi tindrà una aplicació pràctica amb la creació d'una taula de treball de seguiment dels HUTs, especialment per controlar i monitoritzar la situació a les zones amb major concentracióAquesta taula de treball, que l'alcalde ha assegurat que estarà creada en els propers mesos, integrarà departaments municipals com el d'urbanisme (ciutat, cohesió social, concentració, serveis generals), habitatge (dret d'ús residencial, dret d'ús turístic, dret de la propietat, gentrificació), turisme (capacitat de territori, oferta turística, política turística) i serveis jurídics i fiscals.Paral·lelament, segons ha avançat també Ricomà, s'iniciarà un procés participatiu centrat especialment en la població local (sector turístic, comerç, propietaris, veïns), amb la mirada posada en una ordenança que reguli de manera clara l'habitatge d'ús turístic i que l'oferta regulada d'habitatges d'ús turístic pugui incorporar-se a l'oferta turística i d'allotjament a Tarragona com una més.