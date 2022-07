L'advocacia tarragonina reclama més mitjans i millores salarials per al torn d'ofici

Els casos de justícia gratuïta han superat les xifres de l'any 2019, però els lletrats que se'n cuiden no tenen prou recursos

Actualitzada 12/07/2022 a les 20:25

El Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) va celebrar ahir, dia 12 de juliol, el Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d'Ofici juntament amb tots els col·legis de l'advocacia de l'Estat, on prop de 50.000 advocats exerceixen serveis d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici. Els tarragonins van reivindicar, amb un manifest propi, una dotació suficient, en salaris i mitjans, per exercir dignament les seves funcions.

Mitjançant el Manifest en defensa de la justícia gratuïta i del torn d'ofici remarquen que «el conjunt de la professió percep amb profunda preocupació el maltractament sistemàtic del qual estan sent objecte els qui, malgrat les lamentables condicions en què es presta, continuen fent realitat aquest dret essencial perquè puguem reconèixer-nos com una democràcia moderna».

Concretament, es queixen d'un «sistema retributiu desfasat quant a les seves quantitats, caòtic en la seva estructuració territorial i sens dubte simbòlic sobre el cost real del servei», per deduir que «la justícia gratuïta no pot continuar sent ni un sol dia més la gran oblidada d'un sistema de garanties que genera nous drets i obligacions sense incorporar més mitjans ni millorar les condicions de treball dels qui finalment ho fan realitat».

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, Estela Martín, va indicar que «els que ens dediquem al torn d'ofici cobrem ara el mateix que l'any 2009. Hem experimentat una pèrdua de poder adquisitiu del 25%». Entre altres disfuncions menciona el fet que aquests lletrats no cobren les guàrdies si durant aquest temps no se'ls presenta cap cas, i que «el sistema s'aguanta sobre el nostre treball gratuït».

Martín va afegir que «a alguns jutjats no tenim espais adequats, on per exemple en casos de violència masclista les víctimes i els victimaris han de compartir dependències». La degana ha demanat a l'administració «més recursos, no n'hi ha prou amb que des del govern es digui que s'ha d'atendre les víctimes, s'han d'incrementar les dotacions econòmiques, necessitem més compromís per part de l'Administració».

Per la seva banda, Maria Granja, copresidenta de la Comissió del Torn d'Ofici de l'ICAT, va afirmar que els professionals que presten el servei se senten «menystinguts» i va precisar que «és un tema vocacional, ho fem perquè sabem que una part de la societat ens necessita, i això va ser més evident durant els mesos del confinament, en què vam seguir treballant».

Xifres en augment

El 2021, el volum d'expedients de justícia gratuïta a Catalunya va recuperar els nivells d'abans de la pandèmia, fins i tot superant les xifres de 2019 amb un 0,4% (320.384 el 2021, mentre que van ser 319.127 el 2019), després de la davallada de l'any 2020, en què les xifres van baixar de manera considerable per efecte del confinament. A la demarcació de l'ICAT (Tarragona, Valls i el Vendrell), la recuperació del volum de serveis de justícia gratuïta durant el 2021 el demostren les 6.499 designacions de lletrat de torn d'ofici (un 24% més respecte el 2020) i les 9.735 assistències a detinguts (un 29% més respecte el 2020).

El Manifest acaba amb el principi constitucional que «cap ciutadà pot afrontar un procés legal sense comptar amb un advocat».