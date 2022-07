Els treballadors de Repsol faran vaga del 15 al 17 de juliol

Repetiran la protesta els dies 13, 14 i 15 d'agost ja que no han arribat a un acord amb l'empresa d'apujar els sous

Actualitzada 13/07/2022 a les 13:35

Els sindicats majoritaris del Grup Repsol han convocat una vaga per al cap de setmana del 15, 16 i 17 de juliol i 13, 14 i 15 d'agost, a les principals empreses del grup després no haver arribat a un acord amb l'empresa sobre la revaloració de les taules salarials.Asseguren que l'empresa ha aconseguit beneficis rècord de Repsol aquest any 2022, liderant els descomptes en carburants al client final. I denuncien que Repsol, malgrat el compromís i responsabilitat de la plantilla per continuar produint en època covid, per ser empresa essencial, «es nega a posar en valor tots els esforços realitzats dels seus treballadores i treballadors, i a revaloritzar en la seva justa mesura les taules salarials (congelades des de 2019)».