El Dia de Platja de Mare Terra aplega més de 200 voluntaris per netejar la Llarga de Tarragona

La convocatòria de la Fundació Mediterrània arriba a la 31a edició

Actualitzada 13/07/2022 a les 17:39

Mçes de 200 voluntaris i voluntàries han participat en el 31è Dia de Platja de Mare Terra Fundació Mediterrània, l'ONG ecologista de Tarragona. La jornada s'ha centrat en una recollida de residus per la Platja Llarga de Tarragona i la seva classificació. La brossa que més s'ha trobat són burilles, diferents tipus de plàstics i nombrosos pellets.Després de la recollida, s'han dut a terme dues activitats d'educació ambiental. Els més joves han creat els seus murals responent a preguntes sobre la situació del mar i els oceans, amb missatges que ens encoratgen a ser més sostenibles i a protegir els ecosistemes. Seguidament, s'han fet dos contacontes sobre el medi ambient i els oceans.Per acabar l'activitat, les sirenes de la Sirenas Mediterranean Academy han visitat als participants a la platja i els hi han portat un missatge: «El nostre somni és tornar a recuperar un mar ple de vida, i amb l'ajuda de tots i totes ho podrem aconseguir. Gràcies per ajudar-nos!»El Dia de Platja ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi a tot el voluntariat.L'activitat està organitzada per Mare Terra Fundació Mediterrània, amb la participació del Club de Vela de la Platja Llarga, el Campus l'ADT, el Racing CF Bonavista i el Club Tennis Tarragona. I amb la col·laboració de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), l'Ajuntament de Tarragona, Europe Direct Tarragona, la Sirenas Mediterranean Academy, Sirusa, Ematsa, EMT, EcoFundaciones, UICN, MIO-ECSDE, UGT, Dow, Covestro, Cator, Griñó i l'Ecoplanta.