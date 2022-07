Donen a la URV una de les hemeroteques més importants de Catalunya

És una de les col·leccions de premsa de la Fundació Catalunya La Pedrera

Actualitzada 13/07/2022 a les 14:03

La Fundació Catalunya La Pedrera ha donat el fons de l'Hemeroteca de Tarragona, una de les col·leccions de premsa més destacades de Catalunya, a la Universitat Rovira i Virgili (URV), segons informa la universitat tarragonina.La donació consta de més de 800 títols de revistes i 25 diaris locals, nacionals i internacionals; llibres d'àmbit local i d'història de la premsa, que ocupen més de 500 metres lineals de prestatgeria.Així, reuneix premsa en paper des del 1757, més de 50 títols del segle XIX i un fons molt complet del segle XX, que el fan imprescindible per a qualsevol investigador d'aquest període.Destaca la col·lecció entre 1891 i 2002 de Blanco y Negro, i títols representatius de diferents àmbits i temàtiques, com a D'Ací d'Allà, Cucut!, Guerra europea, En Patufet, Destino, La Codorniz, Arriba i Mundo obrero.També concentra més de 300 capçaleres locals, com la col·lecció del Diari de Tarragona dels anys de la República, la Guerra Civil i primer franquisme, i títols com El Vallenc, El Pati, Nova Conca, Clàxon i Espais 7.Aquest fons es podrà consultar a partir de gener de l'any vinent al CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Recerca) del Campus Catalunya de la URV.De fet, des del 2015 el Catàleg del CRAI de la URV ja incorpora la descripció del fons de l'Hemeroteca de Tarragona per poder facilitar la seva localització.L'Hemeroteca de Tarragona va ser fundada el 1974 gràcies a l'embranzida de Luis Navarro Miralles, professor del departament d'Història Moderna de la Delegació de Tarragona de la Universitat de Barcelona, el que seria l'embrió de la URV.