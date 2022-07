Detingut el raper Morad en un control per no presentar-se a un judici

Un jutjat de Tarragona el va citar després de ser detingut per conduir sense haver obtingut mai el permís corresponent

Actualitzada 13/07/2022 a les 13:42

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a la nit un cop més el raper Morad en un control de trànsit a l'Hospitalet de Llobregat, municipi on resideix. Segons ha avançat el digital 'El Caso' i han confirmat fonts properes a l'ACN, tenia una ordre de detenció d'un jutjat de Tarragona després de no presentar-se en una vista, on havia de respondre per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Els agents l'han identificat quan viatjava en un vehicle que no conduïa, l'han detingut i ha passat la nit a la comissaria del cos de la localitat, a l'espera que aquest dilluns passi a mans del titular del jutjat de guàrdia de Tarragona que el reclama.Tot i rebre la notificació corresponent, Morad no es va presentar a la seva cita davant del jutge de Tarragona, després que els Mossos d'Esquadra li van obrir diligències per conducció temerària i per fer-ho sense haver obtingut mai el permís. Segons fonts properes, són diverses les denúncies que té per conduir vehicles sense llicència, motiu pel qual darrerament és habitual veure'l de passatger en cotxes amb conductor propi.No és el primer cop que la policia deté Morad al volant. El passat mes de juny el van enxampar conduint a gran velocitat per l'Hospitalet de Llobregat, saltant-se els semàfors i fent altres imprudències, i tot i que els agents van intentarlo aturar, es va escapolir, abandonant el vehicle al municipi veí del Prat de Llobregat.Poc després el van localitzar i detenir als blocs de la Florida, a l'Hospitalet, on viu, acusat de conducció temerària, circular sense carnet i desobediència als agents de l'autoritat. a més, a l'abril ja l'havien detingut per no presentar-se a una citació judicial per, precisament, declarar davant un presumpte delicte contra la seguretat viària.Més enllà de la seva falera amb l'asfalt, al febrer Morad també va haver de seure davant del jutge per respondre a l'acusació d'intent de robatori en un domicili de Barcelona el 2018, fet del qual va quedar absolt.