Tota l'oposició, unànime amb els veïns de Llevant contraris a l'alberg

Reclamen, com els grups de ciutadans, més explicacions sobre el projecte de la Residencial

Actualitzada 11/07/2022 a les 22:29

Tots els grups de l'oposició municipal es van mostrar ahir a la tarda a favor dels veïns de Llevant que s'oposen a la instal·lació d'un alberg per a joves a la Ciutat del Repòs i de Vacances, després de participar en una reunió que havia sol·licitat la Plataforma Pro-Llevant, nova organització que lidera ara la protesta. En aquesta trobada hi van participar els grups municicpals del PSC, el PP, Ciutadans i els diputats no adscrits Sònia Orts i José Luís Calderón. Rubén Viñuales, pròxim cap de llista dels socialistes, també va participar a la trobada, que es va dur a terme en dependències municipals.

Segons Marc Guasch, portaveu de la Plataforma, «hem aconseguit el suport unànime de tots els grups». Guasch va fer aquestes declaracions amb l'assentiment de tots els participants a la trobada que, malgrat tot, no van voler intervenir públicament, perquè «el protagonisme ha de ser dels veïns», en paraules de Sandra Ramos, portaveu socialista.

Incògnites

Guasch va precisar que «aquest projecte ha aixecat moltíssimes incògnites que no ens han explicat, i per això és important tenir com més suport millor», en referència als grups de l'oposició.

El portaveu va confirmar que la Plataforma convocarà una consulta entre els veïns de Llevant sobre si volen l'alberg o no, i tot i que en principi estava prevista per a la zona de Cala Romana, ara volen arribar a la Vall de l'Arrabassada, als Músics i a la Via Augusta. La data que es preveu per a aquesta acció és el 23 de juliol.

Aquests veïns segueixen parlant d'organitzar talls de carreteres, tot i que aquesta mena d'actes encara no tenen data, i han confirmat que, a partir d'ara, pensen assistir a tots els plenaris per exigir-li a l'alcalde, Pau Ricomà, que doni explicacions sobre el projecte, tot i que es tracta d'una proposta de la Generalitat que l'Ajuntament ha assumit.

Els veïns no van voler ser explícits sobre en què consistirà el suport dels partits de l'oposició, més enllà del seu assentiment verbal. La Plataforma Pro Llevant s'ha negat fins ara a acceptar l'alberg que promou la Generalitat a la ciutat de Repòs i de Vacances, com tampoc ho va fer unes setmanes l'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona, l'entitat que va iniciar el moviment de protesta, perquè sospiten que en aquestes instal·lacions hi haurà també menors estrangers no acompanyats.