Noranta agents finalitzen les pràctiques del curs d'especialització en fiscal i fronteres

A Salou, es van instruir tres denúncies per contraban i es va procedir a investigar una persona

Actualitzada 12/07/2022 a les 10:07

Noranta guàrdies civils de tot el territori nacional han participat al Curs d'Especialització en Fiscal i Fronteres a Tarragona. La formació va finalitzar el passat divendres 8 de juliol i els agents han rotat per diferents unitats per a la realització de serveis propis de l'especialitatLa Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona disposa de diferents unitats fiscals i ha estat l'encarregada de donar aquesta fase pràctica als aspirants a l'especialitat. El Port de Tarragona i l'Aeroport de Reus han estat dos dels llocs on s'han desenvolupat les pràctiques.Una de les missions d'aquests especialistes, entre moltes altres, és el control dels gèneres anomenats «prohibits», que són els que la seva importació, exportació, circulació, tinença, comerç o producció estan prohibits per tractat o conveni subscrit per Espanya, per disposició amb rang de llei o per reglament de la Unió Europea.D'aquesta manera, a diferents establiments comercials de Salou, van procedir a la realització d'inspeccions de naturalesa fiscal, resultant que es van instruir tres denúncies per contraban i es va procedir a investigar una persona.Els agents després de finalitzar el període de pràctiques han tornat a les unitats d'origen.