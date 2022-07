La continuïtat de les educadores socials a les escoles està en perill

Educació no garanteix les 75 places als centres d'alta complexitat, 14 de les quals a Tarragona, on han estat els dos últims cursos

Actualitzada 12/07/2022 a les 20:34

Les educadores i els educadors socials de centres d'alta complexitat veuen com perilla la continuïtat de la seva feina per al pròxim curs. Després que els dos últims cursos el departament d'Educació de la Generalitat obrís 75 places a tot Catalunya amb un contracte programa pilot, 14 de les quals a Tarragona, aquest programa s'acaba el 31 d'agost i no té garantida la seva continuïtat. I és que el Govern català va fer servir els fons que Madrid va enviar a Catalunya per la pandèmia de la covid per finançar aquestes places i ara no hi ha pressupost.

Des del Col·lectiu d'Educadores i Educadors Socials de Centres Educatius critiquen aquesta situació i consideren que és una manca de previsió del Govern català. La vicepresidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Patrícia Quílez, explica que «des d'Educació ens diuen que Catalunya està infrafinançada per l'Estat, però els diners públics els gestionen ells i, si no és amb fons covid, haurien d'haver previst una partida als pressupostos per continuar amb el programa».

De les 75 places que es van implantar en centres educatius d'alta complexitat de Catalunya, 14 van ser per a escoles i instituts de la demarcació: quatre per a Tarragona, sis per a Reus, dues per a Tortosa, una per a Amposta i una altra per a Ulldecona. Davant la incertesa de si continuaran o no el pròxim curs, el col·lectiu va presentar la setmana passada al departament d'Educació 3.369 signatures de la comunitat educativa per exigir la seva continuïtat. D'altra banda, el Parlament va aprovar també la setmana passada una moció de la CUP demanant el mateix. Tot i això, però, les educadores socials de Tarragona estan convençudes que «no seguirem, la qual cosa no només ens angoixa a nosaltres, sinó també als diferents centres educatius on hem treballat els dos darrers cursos». «La feina que hem fet durant aquest temps quedarà estroncada si no continuem i, tot i que la pandèmia està més controlada, els seus efectes continuen presents en la societat», afegeixen. És per això que el col·lectiu considera fonamental per a la comunitat educativa que puguin continuar amb aquesta tasca, «més quan tant la direcció dels centres on hem treballat com el mateix departament d'Educació valoren molt positivament la nostra feina».

Una figura fonamental

Mentre la reivindicació del col·lectiu d'aquestes 75 educadores i educadors socials de Catalunya és la seva continuïtat de la seva feina a escoles i instituts, des del CEESC consideren que la figura de les educadores socials s'hauria de fer extensiva a tots els centres educatius, no només als d'alta complexitat. Patrícia Quílez apunta que «no només treballem per apagar focs, per tractar els problemes quan ja són evidents, sinó que fem una tasca de prevenció que és molt important als centres educatius».

Segons el Col·lectiu d'Educadores i Educadors Socials de Centre Educatius de Catalunya, cada cop hi ha més mancances socials, un context econòmic més complicat i, per tant, «els infants tenen més mancances». «La nostra tasca no la poden fer els docents perquè no tenen ni el temps ni la formació per dur-la a terme», apunten. Per això reclamen més recursos «per tal de poder tenir escoles inclusives i ajudar els infants i les famílies que ho necessitin».