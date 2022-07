El carril bici unirà tot el front litoral de Tarragona inhabilitant un sentit de circulació

L'Ajuntament pretén posar en marxa abans d'acabar el mandat l'ampliació del tram restant del Miracle i de l'Arrabassada

La mobilitat sostenible és una de les prioritats de l'equip de govern actual de l'Ajuntament. Entre les diferents actuacions que pretenen convertir Tarragona en una ciutat més compromesa amb el medi ambient, la xarxa de carril bici és una de les principals. Per aquest motiu, el consistori donarà continuïtat al carril del front litoral mitjançant la connexió del tram del passeig Rafael Casanova de la platja del Miracle amb la part superior del fortí de Sant Jordi, així com l'inici de l'Arrabassada amb la rotonda de la Savinosa, on començarà el carril bici de Llevant, a càrrec de l'Estat. La incorporació d'aquests dos trams provocarà l'eliminació d'un sentit de circulació de la calçada, que passarà a ser un espai per a vehicles de mobilitat personal (VMP). El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, preveu començar les actuacions abans d'acabar el mandat.

«Venim d'una cultura molt arrelada a l'accés a la costa en cotxe privat, i l'hem de canviar oferint alternatives millors i interessants perquè el mateix usuari s'hi vagi decantant», assenyala el conseller. La intenció del consistori és promoure el desplaçament sostenible fins a les platges, ja sigui en transport públic, a peu o en bicicleta. «Volem fomentar que els visitants puguin gaudir del nostre litoral d'una manera integrada, d'una manera amable, i això molt sovint s'aconsegueix a través de la bicicleta. Per exemple, volem donar la possibilitat als usuaris de càmpings que es puguin moure per tot el front litoral, que puguin anar fins al Serrallo», assegura Puig.

El projecte d'ampliació del carril bici al front marítim, sumat a l'actuació a càrrec de l'Estat, permetrà recórrer la costa tarragonina de punta a punta en VMP. El projecte, que està acabant de redactar-se, té dos sectors d'actuació. «Tenim una sèrie de trams de carril bici molt interessants, però el que tenim fet des del Serrallo fins a uns metres abans de la plataforma del Miracle està interromput. Ampliarem el tram per davant de la plataforma, el Fortí de la Reina i el Fortí de Sant Jordi fins al carril del passeig de Rafael Casanova», expressa Puig. Aquest trajecte comprèn 900 metres.

El segon sector d'actuació connectarà el final del carril del mateix passeig de Rafael Casanova amb la rotonda de la Savinosa passant per tota la platja de l'Arrabassada. «La idea és fer els dos trams alhora perquè l'Estat tirarà endavant, més aviat que tard, el projecte del carril de Llevant, que arribarà fins a Altafulla. Volem fer aquesta intervenció per donar-li més esplendor i utilitat a tota la façana litoral, que hi hagi una continuïtat potent i utilitzada de mobilitat sostenible», comenta el conseller.

Alhora, la incorporació d'aquests dos nous trams de carril bici suposarà la pèrdua d'un sentit de circulació a la calçada. «Es manté un carril i s'inhabilita l'altre. La mobilitat sostenible passarà per calçada. Els vianants no perden ni un metre i se'ls hi ha de donar seguretat», assenyala Puig. El carril bici anirà al costat més pròxim al mar, mentre que el carril per a cotxes serà el pròxim al «cantó muntanya». La distribució de la circulació està actualment estudiant-se per afectar el mínim possible als usuaris de cotxes i motocicletes.

Respecte al finançament, el projecte s'ha inclòs en el paquet de Turisme Sostenible que opta a la concessió de fons Next Generation. L'ampliació de l'espai per a VMP a la façana litoral, segons Puig, «és una idea transformadora que ens permetrà enviar el missatge d'anar a la platja en bicicleta. Qui no pugui, podrà continuar anant en transport públic o en cotxe, no ho suprimim, però donem una bona alternativa». Tant els visitants com els ciutadans de Tarragona, tant els usuaris de càmpings com els estudiants i treballadors de la ciutat, podran desplaçar-se al seu destí amb VMP.