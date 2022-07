Ecologistes denuncien que no s'ha netejat correctament de residus la zona del concurs de focs de Tarragona

Al Camp Residu Zero considera que s'ha de «repensar» el format de l'esdeveniment

Actualitzada 12/07/2022 a les 19:52

L'entitat ecologista de Tarragona Al Camp Residu Zero ha denunciat la presència de deixalles pirotècniques que s'acumulen a la zona del Miracle dies després de finalitzat el Concurs de Focs, que aquest any es reprenia després de la pandèmia.Per l'Associació cal posar en relleu, «la contaminació que suposa la pólvora, els fragments plàstics i altres deixalles escampades per la zona i que arriben fins al parc del Fortí de la Reina, a 200 metres del punt on es llencen els coets». Amb tot, asseguren que la part més crítica és la dels residus que acaben a l'aigua.L'entitat afirma que el consistori els va assegurar que hi hauria una neteja diària de la zona durant cada dia del concurs, «però aquest dilluns diversos voluntaris van trobar entre les restes etiquetes que pertanyen al primer dia del certamen».A banda de la contaminació acústica o el perjudici als animals que provoquen els focs artificials, l'entitat destaca la contaminació del mar, i recorda que el 2019 la Societat d'Exploracions Submarines (SES) va extreure uns 60 quilos de material pirotècnic a la zona més propera a les roques.L'entitat considera que hi ha «passivitat» i «manca de compromís ambiental» per part de l'Ajuntament de Tarragona i que malgrat que es pugui arribar a millorar la neteja a la zona, «la solució implica repensar el format del concurs per tal que sigui respectuós amb el medi ambient des del seu origen».