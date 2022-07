Detinguda a Tarragona una conductora beguda que duia una nena de quatre anys envoltada d'ampolles i deixalles

L'avís el van donar diversos conductors que se la van creuar fent ziga-zagues a l'autovia A-7

Actualitzada 12/07/2022 a les 17:59

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns una dona de 41 anys que circulava beguda portant la seva filla de 4 anys a la part de darrere del vehicle. Van localitzar el cotxe a la rotonda de la Móra després que diverses persones truquessin al 112 per avisar que hi havia un turisme fent ziga-zagues per l'autovia A-7 en direcció a Barcelona. Els avisos també indicaven que la conductora podia dur un nadó a la part posterior del vehicle.



Durant la recerca, la patrulla va localitzar el vehicle aturat en una rotonda ubicada al PK 1171 de la N-340, a la Móra i finalment se la va interceptar al punt quilomètric 4 de la TP-2039, al seu pas per Tarragona.

La dona multiplicava per 7 la taxa d'alcohol permesa. La nena estava al seient de darrere envoltada d'ampolles d'alcohol i altres deixalles. La conductora, que mostrava símptomes evidents d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques, va accedir inicialment a fer la primera prova de detecció de tipus evidencial i va donar una taxa d'1,80 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25. Una estona després, quan se la va requerir per efectuar la segona prova de contrast, s'hi va negar.



La conductora va quedar detinguda, el vehicle va quedar immobilitzat i la menor va ser traslladada a la comissaria fins que un familiar se'n va fer càrrec. La detinguda passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.