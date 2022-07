Veïns emblemàtics del Serrallo ensenyaran a cuinar sis receptes de la cuina marinera

Cada dijous el canal de YouTube Tarragona Turisme publicarà la vídeo-recepta

Actualitzada 11/07/2022 a les 13:16

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT) estrena aquest dijous la sèrie documental El Serrallo ve de gust, una producció audiovisual sobre receptes de la cuina serrallenca.Cada dijous, Tarragona Turisme publicarà a través del seu canal de YouTube un capítols d'una recepta marinera cuinada per algun veí emblemàtic. En total es publicaran sis capítols, un per setmana. Els protagonistes als fogons són Angelina Pastor, 'Xeli' (14 de juliol), Enric Seritjol (21 de juliol), Josep Maria Tules, 'Pitu Mosquits' (28 de juliol), Lluís Palau (4 d'agost), Nuri Bordas (11 d'agost) i Rosita Mallol, 'Patxitxa' (18 d'agost). Entre les receptes que es cuinaran hi ha el suquet de seitó, all i pebre de rajada, romesco, popets encebats, arrossejat i pelut fregit, respectivament.La sèrie de vídeo-receptes es presentarà al públic el pròxim dijous, 14 de juliol (19 hores), en un acte gratuït a la pèrgola del Serrallo. L'esdeveniment, conduït pel periodista Josep Suñé, comptarà també amb un showcooking i entrevistes als protagonistes i altres veïns del barri mariner. Finalment, Raül Cid Trio clouran amb música la presentació mentre es degusta un romesquet per un preu popular de 4 euros. Els beneficis de la degustació aniran destinats a Stella Maris Tarragona-Apostolat de la Mar.