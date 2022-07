Quatre locals d'entitats de veïns de Tarragona seran objecte de reformes puntuals

L'Ajuntament en destina 60.000 euros

L'Ajuntament de Tarragona durà a terme reformes a quatre locals cedits a associacions de veïns. Seran els equipaments del barri del Port –ubicat al carrer Reial–, de la Part Alta –al portal de Sant Antoni–, a la Floresta i al local de les entitats de Sant Salvador.



Les actuacions a aquests espais són de caràcter puntual per tal d'assegurar el seu adequat manteniment. La rehabilitació compta amb una partida pressupostària de 60.000 euros en total, un fons que correspon a una part del darrer modificatiu de crèdit, aprovat al ple extraordinari del 29 de juny. El finançament es repartirà entre els quatre locals esmentats i les reformes, segons preveu el consistori, començaran cap a l'octubre.El modificatiu de crèdit en qüestió també servirà per finançar altres projectes, com el concurs de castells i la renovació de la façana del Palau Municipal, a banda de les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau i el Parc multiesportiu de Ponent, dos projectes molt esperats pels veïns de l'Albada i Parc Riuclar i Sant Pere i Sant Pau, respectivament.