Pirotecnia del Mediterráneo guanya la 30 edició del concurs de focs

Actualitzada 10/07/2022 a les 21:48

Pirotecnia del Mediterráneo ha guanyat per segon cop consecutiu el Concurs Internacional de Focs Arificials de Tarragona, segons el veredicte que es va fer públic ahir a migdia. L'empresa valenciana també es va endur el guardó l'any 2019, l'última ocasió que es van fer el focs abans de la pandèmia. L'edició d'enguany era, doncs, la número 30 del certamen. En un acte que es va dur a terme al pati Jaume I de l'Ajuntament l'alcalde, Pau Ricomà, va remarcar que «aquesta trentena edició ens ha dut uns dies plens d'alegria. Hi ha hagut una acceptació popular increïble als carrers, les places i els hotels de Tarragona». Ricomà no es va oblidar tampoc de felicitar les firmes pirotècniques, «totes d'un gran nivell», va dir, així com els jurats, el agents policials, els tècnics de protecció civil i els submarinistes que es van posar a netejar els fons marins un cop acabats els focs.

El jurat del concurs, format per dotze membres de diferents disciplines, després de valorar tots els criteris de puntuació, va acordar que la pirotècnia guanyadora del concurs era l'empresa Pirotecnia del Mediterráneo, amb 1.648 punts, a la qual se li va atorgar el Trofeu Venus Ciutat de Tarragona i un document acreditatiu amb l'adjudicació dels espectacles públics de focs durant les Festes de Santa Tecla 2022, per valor 26.000 euros. La mateixa pirotècnia va guanyar el Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus i l'adjudicació del castell de focs de la Festa Major de Granollers per valor de 21.780 euros. L'empresa repetia així el resultat de 2019, quan també es va alçar amb el primer premi del certamen. El segon premi va anar a parar la pirotècnia francesa Mille et Une Étoiles, amb 1.298 punts, mentre que el tercer i quart classificats van estar la Pirotècnia Gironina, de Pedralba (València), amb 1.167 punts, i la Pirotècnia Zarzoso, d'Altura (Castelló), amb 1.116,5 punts.

Pau Ricomà va insistir en el fet de «la gran repercussió que té el concurs sobre els sectors comercials de la ciutat. Tant en el sector hoteler com en el de la restauració. També és un factor d'atracció sobre els resident a les localitats del voltant».

D'altra banda, ahir al matí va començar la neteja de l'entorn i del fons marí després de quatre dies de concurs, i s'intensificarà en els propers dies a la zona de la punta del Miracle, segons va anunciar l'Ajuntament. Per a Pau Ricomà resulta «prioritari i imprescindible afegir la consciència i la responsabilitat ecològica i mediambiental als valors culturals i a l'impacte econòmic del concurs». L'empresa encarregada de la neteja és la Societat d'Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, amb el suport de Creu Roja i del Departament del Cultura de l'Ajuntament.