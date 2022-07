El nou rector de la URV dedica bona part dels primers dies a relacions amb administracions i agents socials

Actualitzada 11/07/2022 a les 07:42

Objectius

El nou rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Pallarès, ha defensat que la formació dual en els graus universitaris vagi a més en el futur. «Ho visualitzo com una possibilitat dins les noves metodologies docents», ha explicat en una entrevista a l'ACN. En aquesta línia, ha manifestat que «és important que les empreses s'impliquin en els graus duals durant els quatre anys de la formació» i no només a l'hora d'acollir estudiants en pràctiques. Això permetria que «part de les competències s'assumissin des de l'acadèmia i una altra part des de les companyies». Pallarès ha explicat que bona part de la feina dels primers dies al capdavant de la institució l'ha dedicada a relacions amb administracions i agents socials.Tot i la confiança en el sistema dual, que combina la formació a les aules amb l'aprenentatge al lloc de treball futur, el rector no creu que hagi de servir per a tots els ensenyaments. «És una peça més en una formació diversa, perquè la societat també és diversa», ha valorat, i ha considerat que «en alguns casos pot ser interessant i es pot explotar». Perquè el sistema funcioni, en la seva opinió cal que «hi hagi empreses darrere, col·laborant i formant des del minut zero». Segons Pallarès «on hi hagi una empresa o un sector que tingui necessitats específiques, allà hi pot haver un grau dual». De fet, els situa en l'àmbit de les enginyeries, la comunicació o fins i tot magisteri.El dirigent de la URV també s'ha mostrat partidari de la col·laboració amb el sector privat en l'àmbit de la recerca i de la transferència de coneixement. «Les universitats i els centres de recerca podem fer la nostra aportació, però la tecnologia i els desenvolupaments han d'arribar a les empreses i el puguin implementar», ha assenyalat. Per assolir-ho, cal que la recerca estigui orientada al mercat final.Pallarès va prendre possessió del càrrec el passat 17 de juny. Les primeres tres setmanes les ha dedicat en bona mesura a «relacions institucionals» amb administracions i entitats com ara cambres de comerç. «Ens reclamen que la URV sigui la ròtula que acompanyi els agents socials a definir la societat del futur», ha reconegut. Per aconseguir-ho, ha apostat per treballar «de forma col·laborativa» per tal de «formar bons alumnes i fer bona recerca». «Treballarem per millorar les coses bones que estem fent, i a nivell extern per potenciar l'activitat i el caràcter d'unió que ha de jugar la universitat», ha exposat.En aquests primers dies en el càrrec, ha destacat que ja ha implementat tres de les deu mesures que s'havia marcat per als primers 100 dies: nomenar una nova gerent, celebrar el dia LGTBI+ i desenvolupar pressupostos participatius, pels quals ja s'ha aprovat una partida de 50.000 euros.Més a llarg termini també té fixada desenvolupar «una millor gestió» dels recursos econòmics. Dels 116 MEUR de pressupost de la URV, ha destacat que el 80% és despesa de personal i si bé els ingressos estan molt acotats per les transferències de la Generalitat, creu que hi ha marge per optimitzar-los. De cara a l'alumnat, vol fomentar «el sentiment de pertinença» a la institució.