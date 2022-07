L'Associació de Veïns del Port recapta fons per la falta de recursos

Les aportacions econòmiques que faci el veïnat serviran per poder tirar endavant la festa del barri

Actualitzada 11/07/2022 a les 21:06

L'Associació de Veïns del Port es troba en una situació econòmica molt delicada. Els dos anys de pandèmia, sumats al tancament del seu local social, han afectat greument l'entitat veïnal, que s'ha vist obligat a recaptar fons per poder cobrir les despeses. «En unes setmanes celebrarem les festes del barri i per això necessitem una mica d'ajuda», explica Mari Carmen Puig, presidenta de l'AV del Port, demanant col·laboració ciutadana.

El passat cap de setmana es van col·locar guardioles en diversos locals coneguts del barri perquè els veïns puguin fer les aportacions econòmiques que vulguin. «Vaig anar personalment a aquests negocis i tots van acollir la iniciativa amb els braços oberts», comenta Puig. Els donatius es poden fer al Bar-Restaurant Xiulet, la Farmàcia Fullana, la xarcuteria Can Domènech i el Forn Sant Miquel, entre d'altres. «També es podrà abonar la quota de socis en aquests punts», apunta la presidenta.

El barri del Port celebrarà les seves festes a finals de juliol i Puig espera que amb l'ajuda de tothom es puguin fer amb normalitat, després d'estar dos anys sense poder celebrar-les. «Estem acabant de tancar la programació, però en principi es podran fer els actes de sempre com la xocolatada o el sopar de germanor, en els veïns portaran el menjar i nosaltres les taules i cadires», explica. També es podrà fer la cercavila i La Despertada de la Cucafera, que serà el plat fort, tot i que «està sent complicat contractar una xaranga pels alts preus que estan exigint». Per una altra banda, Puig crida a les entitats i establiments del barri a «organitzar activitats per omplir la programació», i també anima als veïns a ajudar a organitzar i celebrar les festes.

El local segueix tancat

Fa més d'un any, una fuita d'aigua va provocar que el sostre del local social de l'Associació de Veïns del Port caigués. Aquest fet va impedir reobrir les portes després de la pandèmia: «El local està en molt mal estat, les obres estan parades i estem esperant que l'Ajuntament faci alguna cosa al respecte», reclama Puig.

«Esperàvem tornar a l'activitat al setembre, però ja estem a juliol i no té bona pinta», confessa la presidenta de l'AV del Port. La reobertura d'aquesta seu suposaria un gran impuls per l'entitat veïnal: «Això era com una llar de jubilats i venia gent cada dia, sé que si podem obrir tornarem a generar i la situació econòmica de l'associació millorarà».