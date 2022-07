«Falten més carregadors de vehicles elèctrics de baixa potència a Tarragona»

El degà del COETTC, Jordi Farré, considera «un caos» realitzar la recàrrega del cotxe a la ciutat

Actualitzada 10/07/2022 a les 20:47

El degà del Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC), Jordi Farré, exposa que Tarragona necessita més carregadors de baixa potència per a vehicles elèctrics. Alhora, també assenyala que l'ideal seria cobrar pels kilowatts consumits i no pel temps.

«Actualment hi ha molts punts d'elevada potència, que carreguen a uns 55 o uns 22 kilowatts per hora (kWh), però l'ideal per als veïns seria tenir-ne d'uns 3,6 kWh, ja que la càrrega ràpida a la llarga fa malbé la bateria del vehicle», assegura Farré, qui afegeix que els d'elevada potència van bé a l'hora de fer viatges o trajectes que requereixin rapidesa.

D'altra banda, també considera que els carregadors públics haurien de cobrar pels kilowatts consumits i no pel temps. «Tarragona és l'únic lloc on es calcula la facturació per minuts», expressa el degà de COETTC. Les estacions del carrer de Vidal i Barraquer i les de l'Anella Mediterrània valen 3 cèntims el minut i carreguen a 22 kWh, mentre que les de la plaça Imperial Tarraco i la Vall de l'Arrabassada valen 10 cèntims el minut i carreguen a 55 kWh. Totes estan gestionades per l'empresa Etecnic.

En aquest sentit, expressa que, depèn de la capacitat i la rapidesa de recàrrega del vehicle, no surt a compte pagar aquestes tarifes. «Si el teu cotxe no pot absorbir 55 kWh, sinó 3,5, com passa a molts vehicles híbrids endollables, es dispara el preu», argumenta.

A més, Farré denuncia un altre dels problemes de les estacions de recàrrega, i és que alguns endolls estan inoperatius. Assegura que la setmana passada un de la Vall de l'Arrabassada i un altre a Vidal i Barraquer no funcionaven. També destaca com un altre dels problemes que de vegades hi ha vehicles de gasolina o gasoil que aparquen al punt de recàrrega i, d'aquesta manera, inhabiliten el seu ús. Farré apunta que «és comú entre la gent de Tarragona anar a carregar a Reus, on hi ha una quantitat considerable de carregadors i es fa un bon manteniment».

Més enllà de les estacions públiques, el president de COETTC considera «un caos» aconseguir subministrament d'energia per als vehicles elèctrics i els híbrids endollables a Tarragona per altres factors. Un d'ells és la necessitat de tenir diferents aplicacions per poder utilitzar el punt de recàrrega en funció del lloc. Les grans superfícies o alguns pàrquings compten amb la seva app particular, la qual cosa dificulta el procés. «A banda de baixar-te l'aplicació, et demanen moltes dades personals i pots trigar diversos minuts en començar a carregar», expressa Farré.