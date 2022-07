El Port de Tarragona rep un vaixell d'Ucraïna carregat de sorgo

L'Ocean Legend ha descarregat 5.000 tones d'aquest cereal que s'utilitza per a la producció de productes per a l'alimentació animal

El Port de Tarragona va rebre el dijous passat l'Ocean Legend, un vaixell provinent del Port d'Izmail carregat amb 4.935 tones de Sorgo, un cereal per a la producció de productes per a l'alimentació animal.



Importacions anticipades

Sorgo, substitutiu dels cereals

L'embarcació de 111 metres d'eslora i 3.557 de GT va sortir el 24 de juny del Port d'Izmail direcció Tarragona on va arribar el passat dijous després de 14 dies de travessa. Aquest port ucraïnès està situat en les aigües d'un dels canals distributaris del riu Danubi, fent frontera amb Romania, i depèn del Ministeri d'Infraestructures d'Ucraïna.Abans d'aquest trajecte al Port de Tarragona, l'Ocean Legend va anar a Itàlia i la previsió, un cop acabada l'operativa de divendres és que es dirigeixi a Constanta, Romania. El vaixell, que va ser al Port de Tarragona fins a finals de la setmana passada, navega amb tripulació i bandera turca.El Port de Tarragona portava des del mes de març sense rebre cap vaixell procedent del país de l'Europa de l'Est, poc després de l'inici del conflicte bèl·lic. L'enviament de la major part de mercaderies es va produir a finals de 2021 i inicis de 2022.En els tres primers mesos d'aquest any es van rebre 627.686 tones, principalment cereals i farines, el que suposa haver importat més en el primer trimestre de l'any que en els primers sis mesos de 2021 on es van moure 450.122 tones entre Ucraïna i el Port de Tarragona.El sorgo s'utilitza com a alternativa de producció als cereals com blat o blat de moro en àrees on la sembra és més complicada, en tractar-se d'un cultiu que té demanda hídrica inferior.Segons l'associació Sorghum ID, la producció mundial durant el 2021 va augmentar fins a superar els 60 milions de tones en l'última campanya, sent el cinquè cereal més cultivat al món als cinc continents.A tot Europa es van cultivar 550.000 hectàrees de sorgo el 2021, el 50% en països de la Unió Europea i l'altra meitat a Rússia i Ucraïna. El 60% de la producció es destina a gra i l'altre 40% a farratge. Les previsions assenyalen que per al 2022 se superaran les 200.000 hectàrees sembrades d'aquest cereal a la Unió Europea.