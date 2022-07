El pistoler de Tarragona reafirma que durant la seva detenció els trets el van deixar inconscient

La declaració davant la jutgessa s'ha fet per videoconferència des de l'hospital penitenciari de Terrassa

Actualitzada 11/07/2022 a les 14:05

El pistoler de Tarragona que va disparar a tres excompanys de treball i a dos mossos ha declarat per primer cop davant la jutgessa del jutjat d'instrucció 5 de Tarragona. La declaració s'ha fet aquest dilluns per videoconferència des de l'hospital penitenciari de Terrassa, on l'home es troba ingressat des del març en situació de presó provisional. Marin Eugen Sabau, que ha volgut declarar voluntàriament, responent, però, només a les preguntes del seu advocat, s'ha centrat en descriure específicament el moment de la seva detenció. Segons informa el lletrat, el seu client ha reiterat que els agents el van disparar a la masia de Maspujols on s'havia atrinxerat i que va quedar inconscient pels trets de la policia.En aquesta declaració exculpatòria, també ha recordat que tres o quatre mossos el van agafar per l'armilla antibales que duia posada i el van sacsejar, i que després ja només recorda despertar a l'hospital. És el primer cop que el pistoler declara davant la titular del jutjat que porta el cas, després que s'acollís al seu dret a no declarar just després dels fets, el desembre passat.D'altra banda, no s'ha referit al moment que va disparar a tres excompanys de l'empresa Securitas on havia treballat, al centre de Tarragona, ni a mossos en el moment d'emprendre la fugida per carretera en direcció a un mas de Maspujols, on es va amagar i va ser reduït per la policia després de l'episodi violent que va protagonitzar Sabau i que es va saldar amb cinc ferits de diversa gravetat. La magistrada ja va resoldre que no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler , malgrat la petició el sindicat policial USPAC que aturés aquesta petició fins que no s'hagués celebrat el judici. La Comissió de Garantia i Avaluació ha de decidir si accepta o no el procés d'eutanàsia. En paral·lel, la instrucció segueix el seu curs i, segons l'advocat, faltarien els informes de balística.