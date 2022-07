El barri Verge del Carme recupera les seves festes amb molta participació

L'Associació de Veïns destaca que la celebració ha servit per reprendre forces per fomentar la convivència i superar els problemes del barri

El barri Verge del Carme, al voltant del carrer Francesc Bastos i l'avinguda Ramón y Cajal, ha celebrat el cap de setmana passat les seves festes majors un altre cop, després de dos anys de pandèmia però també d'anys anteriors de poca participació. El president de l'associació de veïns, Josep Maria Ferran, va dir ahir que «la participació, com a mínim, s'ha triplicat des del 2018, i això ha estat un incentiu per tirar endavant i seguir amb les nostres activitats».

Les festes van començar divendres, dia 8, amb una fira instal·lada al carrer Mallorca i, al mateix temps, diverses activitats per a infants. El més destacat de dissabte va ser el sopar de germanor seguit d'un ball popular, on, segons Ferran, «el carrer Mallorca i el carrer Francesc Bastos estaven plens de taules de veïns que volien sopar i estar junts. Això feia temps que no passava».

Diumenge, a la cercavila, hi van participar el Lleó de Tarragona, el Lleonet, els gegants i els nanos del carrer Merceria, els gegants de la Unió, els gegants del Port, els gegantons dels Pallaresos, els nanos de la Granja, el ball de bastons de Tarragona, els nanos del Club Maginet i els de l'associació veïnal Verge del Carme, amb la xaranga TocaBemolls.

Assistència

Segons Ferran, entre els participants i els assistents es van arribar a aplegar unes 300 persones, cosa que feia temps que el barri no havia vist. El president va explicar que «els anys 2018 i 2019 l'associació tenia la moral baixa, i això que era abans de la pandèmia. Després, amb la malaltia, es van haver de suspendre les festes del 2020 i fer les 2021 amb fortes restriccions. Ha estat ara quan ens hem tornat a recuperar». Ferran espera que les properes seguiran la línia ascendent.