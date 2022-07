Diada de cultures castelleres a Altafulla

Colla Vella i Castellers de Vilafranca s'abonen al nou, Xiquets de Tarragona al vuit i Castellers d'Altafulla, al set

La plaça del Pou ens va deixar entreveure que serà una temporada ambiciosa i apassionant entre la Vella i els Verds, que es van marcar des de la primera ronda i van plantejar de manera diferent l'actuació. Els Castellers de Vilafranca van repetir els castells que ja havien ensenyat una setmana abans a Tarragona: 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 4 de 8 amb l'agulla. A causa de les baixes van fer pujar castellers de llarga trajectòria poc habituals en aquest inici de temporada per assegurar-se la millor actuació del cap de setmana.

La Colla Vella va renunciar al 4 de 9 amb folre per falta de camises i després de descarregar el 3 de 9 amb folre va apostar pel 4 de 8 amb el pilar i el 5 de 8 pensant en pujar-los un pis més el mes d'agost. Les dues van rematar la diada amb el pilar de 6. El de la Vella molt millorat respecte els anteriors, el dels Verds amb un canvi al terç, que no va mostrar cap dificultat.

Els Xiquets de Tarragona van sortir de plaça amb una doble lectura: van demostrar que els dos castells bàsics de vuit (4 de 8 i 3 de 8) estan perfectament dominats, però l'estructura de dos va mostrar dubtes. Van intentar el 2 de 7 amb canvis significatius, però la canalla no ho va veure clar i es va tirar enrere, tot i que tenia una gran estampa. Van tancar l'actuació amb un 5 de 7 amb la vista posada al 5 de 8.

El repte per als Castellers d'Altafulla era notable i el van completar d'una forma excel·lent estrenant quatre castells que no provaven des de 2019: 2 de 6, 5 de 6, 3 de 7 i pilar de 5. Si arrosseguen més gent a les pinyes, passejaran sense problemes tots aquests castells. I algun altre de set. Diumenge vinent l'atenció estarà centrada a Torredembarra on la Jove de Valls podria assaltar també el castell de nou en la diada del Quadre de Santa Rosalia, on també hi seran els Nois locals i la Jove de Tarragona.